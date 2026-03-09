L'attuale tecnico dell'Olanda ricorda i suoi anni al Barcellona e la forte intesa tra Messi e Pedri

Vincenzo Di Chio 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 20:23)

Ronald Koeman, 58 anni, è stato l'allenatore del Barcellona dal 2020 al 2021, guidando la squadra in una fase di transizione dopo l'era di grandi successi con Messi e compagni. Durante la sua esperienza, il tecnico olandese ha vinto la Coppa del Re, cercando di integrare giovani talenti come Pedri e consolidare il gioco della squadra. Nonostante le difficoltà e le critiche ricevute da parte dei tifosi, la sua esperienza ha messo in luce la capacità di lavorare con i giovani e di gestire campioni affermati, ponendo basi per il futuro del Club.

Le parole del ct su De Jong — Koeman in un'intervista rilasciata a ESPN ha parlato dell'infortunio subito da Frenkie De Jong. Il centrocampista olandese si è infortunato durante un allenamento a fine febbraio e sarà costretto a restare fermo poco più di un mese. Un duro colpo per i blaugrana. Così ha parlato il Ct dell'Olanda: "De Jong starà fuori circa 6 settimane. A volte penso che possa essere utile per qualcuno stare fermo sei settimane, così da stancarsi meno; anche se poi dovremmo aspettare che recuperi la forma fisica".

Messi e Pedri: un legame forte e speciale — Oltre a parlare di De Jong, Koeman ha raccontato il suo primo approccio con Pedri e l'impressione avuta durante i suoi primi allenamenti parlando di un giocatore di un altro livello rispetto ai suoi coetani.

Koeman è stato il primo ad avvertire nel centrocampista spagnolo un qualcosa in più: "Sono stato il primo allenatore del Barcellona a conoscere Pedri. Non sapevo chi fosse. Il Barcellona lo aveva preso dal Las Palmas e poi voleva mandarlo in prestito. Ma dopo soli due giorni ho capito che questo ragazzino aveva qualcosa di speciale, un talento asssoluto, ma specialmente ho visto Lionel Messi cercare costantemente un approccio con lui, infatti l'argentino passava la palla solo a lui".

Inoltre, l'ex allenatore del Barcellona, ha spiegato come la stima di Messia sia fondamentale per i giovani: "Credetemi, se Messi non ti stima, non ti passa la palla in allenamento, ti ignora semplicemente. Ho visto la loro intesa crescere partita dopo partita, allenamento dopo allenamento e per me quella è stata la conferma definitiva di aver preso la decisione giusta a tenere Pedri al Barcellona".