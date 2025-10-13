Barcellona, Laporta: “Con Messi ottimo rapporto. Merita un grande tributo”

Il numero uno del club catalano ha ammesso che il mancato rinnovo ha deteriorato un po' l'amicizia con il capitano argentino

Jacopo del Monaco 13 ottobre - 11:38

Nel corso di una recente intervista, il presidente del Barcellona Joan Laporta è tornato a parlare di Lionel Messi. In particolar modo, il numero uno dei blaugrana ha voluto soffermarsi sul rapporto che ha con lui, per poi spendere qualche parola anche sul suo ruolo e su Hansi Flick.

Barcellona, Laporta: "Messi merita un grande tributo. Amo essere il presidente di questo club" — In questo momento della stagione, i club non stanno giocando per via della sosta delle Nazionali, visto che sono in corso le qualificazioni al Mondiale 2026. Il presidente del Barça Laporta ha approfittato della pausa per fare un'apparizione nel programma spagnolo Bestial di 3Cat. Tra le dichiarazioni rilasciate, il classe 1962 ha parlato di Messi e del rapporto che ha con lui: "Io e Leo abbiamo un ottimo rapporto che va avanti da molto tempo. Nel momento in cui non gli è stato rinnovato il contratto, la situazione si è un po' deteriorata. Col tempo, più o meno, ci siamo ripresi. Siamo fiduciosi di potergli rendere il grande tributo che merita".

In seguito, ha parlato anche della carica che ricopre nel club: "Mi piace essere presidente del Barcellona. Ci sono molte persone che potrebbero ricoprire lo stesso ruolo e farlo bene. Amo molto il Barça e, nei momenti difficili, sento che devo cercare una soluzione per salvare la situazione. Un presidente del Barça deve essere responsabile e dire la verità. Non puoi credere a nessuno e tutti devono credere in te. Ma soprattutto, si deve amare il Barcellona e la gente".

Laporta: "Flick è come Russell Crowe" Successivamente ha parlato di Flick, facendo anche un paragone cinematografico: "Flick è un gladiatore, è come Russell Crowe. È un grande allenatore con buon senso dell'umorismo. È molto esigente e non puoi cambiare i suoi piani perché è molto tedesco. Ma allo stesso tempo, sa essere molto sensibile. Con lui mi trovo bene e sono molto contento per quel che sta facendo".