Lionel Messi non è stato schierato nell’amichevole dell’Argentina contro il Venezuela, ma ha giocato il giorno dopo con l’Inter Miami, segnando due gol

Danilo Loda 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 11:01)

Lo scorso venerdì Lionel Messi è rimasto sugli spalti dell’Hard Rock Stadium a guardare l’Argentina che affrontava il Venezuela in un’amichevole, terminata 1-0 con gol di Lo Celso. La scena è stata insolita: Messi, con il mate in mano, a guardare i compagni senza scendere in campo. Nessun infortunio però. Solo 24 ore dopo, sabato, l’attaccante argentino ha brillato con l’Inter Miami di Mascherano segnando una doppietta e servendo un assist nella vittoria per 4-0 contro l’Atlanta United.

Mascherano: “Scaloni mi ha detto che non avrebbe utilizzato Messi” — Come riporta TYC Sport la decisione è nata da un confronto diretto tra Javier Mascherano e il CT dell’Argentina Lionel Scaloni. “È molto semplice: ieri, prima della partita con l’Argentina, ho parlato con lui e mi ha detto che non lo avrebbe utilizzato, che lo avrebbe lasciato libero”, ha spiegato Mascherano. Con l’approvazione dell’allenatore, il tecnico ha quindi potuto contattare Messi e discutere la possibilità di impiegarlo nella sfida di MLS.

Dopo il via libera di Scaloni, Mascherano ha raccontato di aver avuto un confronto diretto con la stella argentina: “Ho parlato con Leo della sua partecipazione oggi, e non c’è molto altro da dire. L’allenatore non aveva intenzione di includerlo perché voleva valutare altre cose, come ha detto”.

Il tecnico dell’Inter Miami ha poi aggiunto: “È stata una sua decisione, e abbiamo visto chiaramente l’opportunità che, dato che ieri non ha giocato contro il Venezuela, potevamo usarlo. Anche Leo era disposto a farlo, nonostante si sia allenato tutta la settimana con la nazionale”.

Mascherano ha anche sottolineato quanto Messi riesca sempre a incidere, anche con una preparazione ridotta: “È un giocatore assolutamente speciale, è unico. Anche se non si è allenato con noi, abbiamo visto cosa ha fatto oggi. Ci ha aiutato a vincere; ha segnato, il che è stato importante per lui. Con Leo, tutto è più facile”. Il tecnico ha anche ringraziato la nazionale argentina per la disponibilità: “Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per averci permesso di averlo con noi”.

Il futuro di Messi tutto da decidere — Riguardo al futuro immediato di Messi, Mascherano ha ammesso: “Non ne ho idea perché la partita è appena finita. Abbiamo domenica e lunedì liberi, quindi non ho ancora parlato né con il CT della nazionale né con nessun altro. Dopodiché, vedremo se contatterà noi o la Federazione”.

Infine, l’ex capitano dell’Argentina ha ribadito la necessità di una gestione intelligente del fuoriclasse:“Il prossimo anno è ancora lontano. Prendersi cura di Leo significa lasciarlo giocare; è felice in campo. Cerchiamo di parlargliene continuamente. Durante la stagione, quando ha avuto situazioni in cui non si sentiva bene, abbiamo cercato di preservarlo. Non ci serve a nulla avere il miglior giocatore della storia di questo sport fuori per un infortunio”.