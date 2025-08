Il Barcellona deve ancora fare i conti con una situazione economica molto difficile. I trionfi in campionato e in Europa non hanno certo risolto i problemi e a poche settimane dall'inizio della Liga la fine di questa vicenda sembra tutt'altro che vicina. Le ultime questioni relative a Pau Victor e Dani Olmo ne sono un grande esempio. Al primo, come ricordiamo, è stato negato il tesseramento lo scorso gennaio e pochi giorni fa è stato ceduto al Braga a titolo definitivo. Il secondo, alla fine, è stato definitivamente acquistato dai blaugrana dopo grandi difficoltà e grandi polemiche.

E la storia potrebbe nuovamente ripetersi con Joan Garcia. Il portiere è stato acquistato lo scorso giugno dall'Espanyol ma tuttavia non risulta ancora tesserato data, appunto, la situazione economica al limite. Su questo, però, è intervenuto il presidente Laporta che in un'intervista a Mundo Deportivo ha dichiarato: "Noi facciamo il nostro lavoro e siamo convinti che riusciremo a registrare tutti. Il tesseramento di Garcia non dipende dall'assenza di Ter Stegen, la sua esclusione è al momento la via più veloce per effettuare l'iscrizione".