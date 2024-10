Barcellona, Martínez: “Sto bene, Flick si fida di me. Ci stiamo divertendo”

Difensore del Barcellona, Iñigo Martinez ha commentato la trionfale partita contro il Real Madrid, terminata con il risultato di 0-4 in favore del club blaugrana. "I primi 15-20 minuti ci sono costati", ha affermato lo spagnolo. Infatti, i padroni di casa nel primo tempo hanno più volte flirtato con il gol del vantaggio, ma la trappola del fuorigioco di Flick ha dato i suoi frutti, ed infatti la prima frazione di gioco s'è conclusa in parità.

Le parole di Iñigo

Come riportato da AS, Martinez ha continuato affermando: "Stiamo bene, speriamo di continuare così. Con la palla siamo sempre stati una squadra superiore al Real, il Madrid ciò che ha di buono è il contropiede". Sul suo stato di forma, invece, Iñigo ha detto: "Mi sento molto bene, ho fatto un buon pre-stagione. Flick si fida di me. Le cose l'anno scorso non sono andate come avremmo voluto, non riuscivamo ad inanellare tante vittorie. Ora, però, ci stiamo divertendo molto".