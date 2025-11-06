I tifosi blaugrana non hanno passato una bella serata di sport: al deludente risultato si aggiunge un problema logistico legato agli autobus gratuiti offerti dalla città belga

Pietro Rusconi 6 novembre - 17:44

I problemi del Barcellona non si limitano al campo di calcio. Se la squadra di Flick fatica terribilmente in fase difensiva, anche la tifoseria non ha passato certo una buona serata. Infatti poche ore prima del match un pullman di tifosi che era in procinto di arrivare al Breydel Stadium è andato in fiamme.

I petardi dei tifosi blaugrana — La città di Bruges ha gentilmente fornito un servizio navetta gratuito per spostarsi dal centro città (Vridagmarkt) allo stadio del squadra neroazzurra, per una distanza di circa 5 km. Tuttavia il tragitto sembrerebbe essere stato interrotto da un petardo acceso da un tifoso blaugrana (prontamente identificato ed arrestato) all'interno del bus stesso.

L'intervento delle autorità è stato immediato: la presenza di due vigili del fuoco in zona ha aiutato a velocizzare le procedure di salvataggio delle persone. Non c'è stato nessun ferito, solo il bus è rimasto carbonizzato ed inagibile. La polizia belga ha così dovuto blindare l'area e sospendere il servizio di trasporto organizzato dal Club Brugge per i tifosi ospiti.

La dichiarazione tempestiva del Barcellona — Il club catalano non ha atteso neanche un istante per fare un comunicato ufficiale sull'accaduto: "Il club desidera informare tutti i suoi tifosi allo stadio Jan Breydel a Bruges che il servizio di bus gratuito dallo stadio, fornito da Club Brugge, è stato sospeso a causa dell'incidente con i fuochi d'artificio prima della partita, e quindi devono rientrare con i propri mezzi".

L'altra delusione della serata: il pareggio — I tifosi del Barcellona oltre al danno logistico si sono visti infliggere la beffa dai propri beniamini. Il Barcellona ha infatti pareggiato per 3-3 la sfida col Bruges, una partita da vincere a tutti i costi sulla carta. Il match ha mostrato la squadra blaugrana nella sua totalità: dalla difficoltà nel coprire il campo, soprattutto per le pericolose ripartenze di un super Carlos Forbs alle magie funamboliche del diez Lamine Yamal.