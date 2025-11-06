Club Bruges-Barcellona, van Basten: “La squadra belga è stata derubata”

Secondo la leggenda del calcio olandese, il club belga non meritava di pareggiare contro la squadra che detiene il titolo di Campione di Spagna

Jacopo del Monaco 6 novembre - 15:53

Il risultato finale della sfida di Champions League tra Club Bruges e Barcellona ha acceso l'ira di Marco van Basten. Ieri sera, le due compagini hanno pareggiato 3-3 ed i padroni di casa avevano segnato anche la quarta rete. Tuttavia, il VAR ha deciso di annullarla per un presunto fallo ai danni del portiere BlaugranaWojciech Szczęsny. Il sopra citato ex attaccante olandese, di conseguenza, non ha preso bene questa decisione.

Club Bruges-Barcellona, van Basten: "Il quarto gol non doveva essere annullato" — Nella serata di ieri è terminata la quinta giornata della Champions League. Tra le squadre della Serie A, l'Atalanta e l'Inter hanno vinto battendo rispettivamente l'Olympique Marsiglia ed il Kairat Almaty, mentre la Juventus ed il Napoli hanno ottenuto un punto a testa al termine dei rispettivi pareggi contro Sporting Lisbona ed Eintracht Francoforte.

Tra i match di ieri sera, quello tra il Club Bruges ed il Barcellona ha offerto un grande spettacolo per i tifosi. Infatti, il match disputato presso lo Stadio Jan Breydel è terminato 3-3 e la squadra belga aveva segnato anche il quarto gol con Romeo Vermant, attaccante classe 2004. Tuttavia, il VAR l'ha annullato per un fallo su Szczęsny.

Al termine della gara tra il Brugge ed il Barça, durante una trasmissione sportiva olandese Marco van Basten ha criticato fortemente la decisione presa dal VAR. Secondo l'ex centravanti del Milan vincitore di tre Palloni d'Oro, infatti, la squadra belga non meritava di pareggiare. Ecco le sue parole: "Il Club Brugge è stato derubato! Il gol del 4-3 avrebbe dovuto essere valido. Il calciatore della squadra belga non commette fallo su Szczesny, anche perché non lo tocca nemmeno! È lo stesso Szczęsny che lo fa sembrare un fallo, ma in realtà non lo è".