Federico Grimaldi 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 13:32)

Uno dei segreti del Barcellona in questi ultimi anni, ha un nome ben preciso: Raphinha. Il brasiliano è arrivato in Catalogna con un bagaglio pieno di responsabilità, soprattutto per l'elevata cifra (più di 80 milioni) con la quale il Barcellona lo aveva preso dal Leeds. In pochi anni ha dimostrato di valere quei soldi e ha più volto risposto alle critiche con quello che sa fare meglio: segnare. L'annata migliore di Raphinha è stata quella della scorsa stagione, dove ha sfiorato anche il Pallone d'Oro. Quest'anno, complice il lungo infortunio, non ha performato al meglio, ma nelle ultime partite è tornato: 5 gol nelle ultime 7.

Decisivo anche nella vittoria per 3-0 contro l'Oviedo. In Spagna, però, hanno voluto sottolineare se ci fosse qualche differenza con l'annata passato, sparando anche qualche critica al brasiliano. La risposta dell'esterno non è tardata ad arrivare: "Ho segnato 8 gol in 13 partite di campionato in questa stagione. Pensi che qualcosa sia cambiato rispetto alla scorsa stagione? Siete voi che potete guardare le partite. Penso di fare la stessa cosa della scorsa stagione", ha dichiarato.

Raphinha: "Non dirò mai che sono al meglio. Cerco sempre di evolvermi" — Quando si gioca in uno dei club più prestigiosi al mondo, ogni prestazione va pesata e messa a bilancio. Raphinhane è consapevole: sa che per rimanere uno dei punti fermi del club, deve dare sempre il massimo. L'infortunio ha rallentato la sua ascesa, ma dopo un piccolo periodo di riabilitazione, Flick lo ha rimesso al suo posto e, il brasiliano, non ha più deluso le attese.

Dopo la vittoria con l'Oviedo sono piovute alcune critiche, ma oltre alla risposta secca col confronto con la scorsa stagione, Raphinha ha voluto anche fare una leggera analisi sul suo percorso passato, presente e futuro: "Non ti dirò mai che sono al mio meglio, perché sono una persona che cerca sempre di evolversi. Non ti dirò mai che è il mio momento migliore". Aggiungendo poi un dettaglio sulla vittoria contro l'Oviedo: "Sapevamo che sarebbe stato difficile. È una squadra che ti fa pressione e cerca di giocare. Penso che non abbiamo avuto il nostro momento migliore all'inizio. Nel secondo, siamo riusciti a segnare i gol e questa è la cosa più importante, quello che stavamo cercando".