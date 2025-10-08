L'intervista all'ex portiere della Juventus

Giammarco Probo 8 ottobre - 15:48

WojciechSzczęsny è stato acquistato dal Barcellona nel 2024. L'ex portiere della Juventus ha firmato un contratto da 3 milioni lordi con il club catalano, cifra inferiore di quella che percepiva ai bianconeri. Il portiere polacco dal suo arrivo in Spagna ha già vinto re trofei: La Liga, la Copa del Rey e la Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid andando anche vicino a vincere il triplete con la squadra allenata da Flick. A TVP Sport, l'estremo difensore ha parlato di un episodio non passato inosservato durante i festeggiamenti del campionato spagnolo.

Le parole di Szczesny — Dopo la vittoria della Liga, lo scorso anno, Szczęsnyè stato incrociato dalle telecamere con un sigaro. Proprio di questi festeggiamenti ha parlato a TvP Sport: "Quel sigaro nello spogliatoio descrive tutta la storia. Lasciai l'Arsenal proprio per il fumo ; mi ha accompagnato per molti anni, e alla fine il presidente Joan Laporta mi ha regalato un ottimo sigaro. L'ho acceso nello spogliatoio, guardando con soddisfazione tutti i miei compagni celebrare la vittoria della Liga. Per me è stato un momento di incredibile soddisfazione e illustra perfettamente tutta la mia carriera"

Prima di approdare al Barcellona, l'ex portiere della Juventus aveva annunciato ufficialmente il ritiro dedicandosi del tutto alla propria famiglia. Anche questo tema è stato trattato nel corso dell'intervista: "Essere padre è la sfida più tosta ma anche la più bella del mondo. Non so quanto me la cavi bene, bisognerebbe chiederlo a mia moglie e ai bambini, ma è la partita che dà più soddisfazioni. Non volevo più giocare, mi stavo preparando a essere un papà a tempo pieno. Alla fine mia moglie mi ha convinto in pieno, devo ammettere che le sono molto grato perchè se sono qui oggi è merito suo".