L'ex Juventus continua a seguire il giovane portiere spagnolo. Dopo l'ultima stagione da titolare, il polacco si è messo al servizio della squadra anche in allenamento a cominciare dal classe 2001.

Mattia Celio Redattore 9 ottobre - 16:13

Dopo l'ultima stagione da protagonista, quest'anno gli spazi per Wojciech Szczesny nel Barcellonasi sono molto ristretti dopo il ritorno di Marc André ter Stegen e l'arrivo dall'Espanyol di Joan Garcia. Ma il portiere polacco non ne ha fatto un dramma. Al contrario. Fin dall'arrivo del classe 2001, l'ex Roma ha fatto da maestro al giovane collega spagnolo. Un momento che lo stesso nativo di Varsavia ha vissuto ai tempi della Juventus sono la guida di un certo Gianluigi Buffon.

Barcellona, Szczesny già colpito da Joan Garcia: "E' un portiere fantastico" — Nonostante non abbia più lo spazio della scorsa stagione, Wojciech Szczesnycontinua a fare sempre la sua parte con il Barcellona e non solo in campo. Ultimamente, il polacco ha iniziato a fare da mentore al neo estremo difensore dei blaugrana Joan Garcia. Arrivato dall'Espanyol nell'ultima sessione di calciomercato, lo spagnolo ha fino adesso totalizzato tra campionato e coppa 7 partite e subito 5 reti. Non male come inizio ma può ancora fare di meglio.

Proprio questo è il compito che l'ex portiere della Juventus si è imposto e nel giro di poco tempo è già rimasto colpito dalle qualità del classe 2001: "È un portiere fantastico, e per me è già fisicamente tra i migliori al mondo - ha dichiarato in un' intervista rilasciata a Mundo Deportivo - So qual è il mio ruolo in questa stagione e per me il mio più grande successo sarà vedere Joan Garcia vivere una stagione fantastica. Non c'è alcuna rivalità tra noi".

Un momento che lo stesso Szczesny ha vissuto durante le sue stagioni a Torino dove a fargli da maestro c'era Gigi Buffon. Non uno qualunque nel suo ruolo: "Sento di avere l'obbligo di ricambiare con Joan. Probabilmente non sarà in grado di imparare da me tanto quanto io posso imparare da Gigi, ma il processo è abbastanza simile". Giocare nell'Espanyol non è come giocare in un club di alto livello come il Barcellona, ma Joan Garcia non sembra sentirne il peso: "Concentrarsi ogni tre giorni e giocare 60 partite ai massimi livelli non è facile, ma Joan è intelligente, è molto calmo, quindi sono sicuro che ce la farà e farà una stagione fantastica". Conclude il portiere 36 enne.