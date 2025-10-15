Il centrocampista olandese rimarrà in Catalogna fino al 2029. Clausola di 500 milioni di euro. Arrivato nel 2019, il classe '97 ha vinto 2 campionati, 2 Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna con i blaugrana.

Mattia Celio Redattore 15 ottobre - 15:58

Frenkie de Jong ed il Barcellona ancora insieme. Nelle ultime ore il club catalano ha annunciato il rinnovo del centrocampista olandese. Il nuovo contratto scadrà il 30 giugno del 2029. Arrivato ai blaugrana dall'Ajax nell'estate del 2019 per la cifra di 75 milioni di euro, il classe '97 ha collezionato fino ad 267 presenze e realizzato 18 reti. Ecco le condizioni del rinnovo.

Barcellona-de Jong, il matrimonio continua: l'olandese ha rinnovato fino al 2029 — Il Barcellona potrà continuare a puntare su Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese ha ufficialmente rinnovato il contratto con i blaugrana per altri 4 anni. Dunque, fino al 30 giugno 2029. Secondo il nuovo contratto, il 28 enne avrà una clausola rescissoria di 500 milioni di euro, 100 milioni in più rispetto a quello precedente, ma con una riduzione dell'ingaggio. Più o meno pari a quello percepito da Raphinha e da Pedri.

Il rinnovo del centrocampista olandese era in fase di sviluppo già durante la tournee in Giappone della scorsa estate quando il giocatore, come ricordiamo, si è separato dal suo storico agente Ali Dursun per mettersi nelle mani degli avvocati Sebastian Ledure e Woutser Janssens. Il suo rinnovo è stato fondamentale per la dirigenza sportiva. Una decisione che ha lasciato soddisfatto anche il presidente dei catalani Joan Laporta, con il quale l'ex Ajax ha avuto diversi attriti negli ultimi anni tanto da finire sotto il forte corteggiamento del Manchester United.

La scorsa stagione è rimasto assente nel primo tratto a causa di diversi problemi fisici ma una volta recuperato, Hansi Flick lo ha inserito nella formazione titolare accanto a Pedri ed è diventato la chiave per la conquista della Liga, Copa del Rey e Supercoppa di Spagna. Un grande contributo che ha portato anche alla pace con i tifosi blaugrana: "“Sto vivendo il sogno che ho avuto sempre da bambino, voglio continuare con questo club e vincere titoli - ha dichiarato l'olandese dopo l'ufficialità del rinnovo - Ho sempre voluto stare nel Barcellona, mi trovo bene nel club e nella città, con i compagni, voglio restare qui ancora più anni”.