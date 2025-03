Week-end complicato per Bayer Leverkusen e Bayern Monaco

Entrambe le squadre hanno vissuto un fine settimana travagliato in Bundesliga. Il Bayern si è fatto rimontare due reti di vantaggio in casa nella partita contro il Bochum. Dopo la doppietta di Guerreiro in avvio di gara i bavaresi sono rimasti in dieci e, nel secondo tempo, hanno subito un ribaltone inatteso, perdendo 2-3. Anche il Leverkusen è caduto in casa, sconfitto dal Werder Brema per 0-2. Gli uomini di Xabi Alonso non perdevano davanti al proprio pubblico in Bundesliga dallo scorso 31 agosto contro il Lipsia. Inoltre, al risultato negativo si è aggiunta la pessima notizia riguardante l’infortunio di Wirtz. Il giovane trequartista si è fatto male a una caviglia, ne avrà per qualche settimana e salterà quindi anche la partita di oggi. Le due squadre restano comunque saldamente al vertice della Bundesliga, con il Bayern primo a quota 61 e le Aspirine seconde a 53 punti, nove in più del Mainz terzo.