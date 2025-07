Il centrocampista vuole tornare in Inghilterra, Sunderland su di lui, ma per ten Hag è incedibile: il Bayer chiede 20 milioni per l'ex Arsenal

Mattia Celio Redattore 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 12:25)

Il Bayer Leverkusen continua la preparazione estiva in vista della prossima stagione di Bundesliga. La squadra di ten Hag, dopo la clamorosa umiliazione contro il Flamengo U20 (5-1 il risultato), tornerà nuovamente in campo domenica 27 contro il Bochum. Nel frattempo, i Leoni devono fare i conti con una situazione molto calda: la permanenza, o l'addio, di Granit Xhaka.

Bayer Leverkusen, Xhaka chiede la cessione, ma per ten Hag è indispensabile — Non è stato certo un inizio memorabile quello di Erik ten Hag sulla panchina del Bayer Leverkusen. Un pesante 5-1 contro gli U20 del Flamengo che, però, non preoccupa il tecnico olandese: "Il risultato non è dei migliori, ma non me ne frega un c***o dei risultati precampionato - ha dichiarato nella conferenza post partita - Non dobbiamo mai perdere, nemmeno con quel margine, ma per me era importante non perdere nessun giocatore". Prossima amichevole il 27 luglio contro i connazionali del Bochum.

Nella prossima stagione, però, i Leoni rischiano di non poter contare su Granit Xhaka. Lo svizzero, arrivato in Germania nel 2023 dall'Arsenal, ha espressamente chiesto la cessione: vuole tornare in Inghilterra. Sulle sue tracce si sarebbe mosso il Sunderland, ma proprio ten Hag ha frenato qualsiasi trattativa ritenendo l'ex Gunner un giocatore importante: "Granit è un giocatore di primo piano, ha firmato qui per cinque anni e ha ancora tre anni di contratto. È troppo importante per noi per rinunciarvi". Ha dichiarato al giornale Bild.

Come riporta Sky Sport UK, il centrocampista avrebbe già un accordo verbale con i biancorossi fino al 2028 più un'opzione per un altro anno ma c'è ancora da trovare quello con il Bayer. I rossoneri chiedono 20 milioni per il cartellino, una cifra ritenuta eccessiva dal club di Dreyfus. Inoltre c'è da superare la riluttanza del tecnico olandese: "Questo club ha già venduto tre giocatori importanti. Non daremo via altri giocatori, non è possibile. Ciò trascurerebbe la struttura e anche la cultura della squadra". Ricordiamo, infatti, in questa sessione di mercato sono andati via Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (entrambi Liverpool) e Jonathan Tah (Bayern Monaco).