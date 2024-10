Serge Gnabry, ala sinistra del Bayern Monaco, si è sfogato dopo la complicata stagione che ha vissuto tra diversi problemi fisici: "Continuavo ad infortunarmi, ora faccio yoga e pilates per un allenamento completo..."

Sergio Pace Redattore 31 ottobre 2024 (modifica il 31 ottobre 2024 | 08:54)

Dopo una stagione travagliata a causa di una serie di infortuni che gli hanno precluso anche la partecipazione agli Europei di casa in Germania, Serge Gnabry, ala sinistra del Bayern Monaco, è ripartito più forte di prima. Mentalmente e fisicamente il 29enne ex Arsenal, WBA, Werder Brema e Hoffenheim, si è lasciato alle spalle uno dei periodi più sfortunati e difficili della sua carriera ed ha iniziato la nuova stagione libero da pensieri.

In sette partite in Bundesliga Gnabry è partito da titolare in sei occasioni, con un contributo di 2 gol e 2 assist. In Champions League Gnabry ha disputato 3 partite e confezionato l'assist per Kane per il momentaneo gol del pareggio contro il Barcellona prima che i blaugrana dilagassero per 4-1.

In un'intervista concessa al magazine del Bayern Monaco Gnabry ha ripercorso le varie tappe della scorsa stagione segnata da una serie di problemi che gli hanno fatto perdere in pratica un anno. Ma il classe '95, da oltre sei anni con il club bavarese, ha anche fatto capire che tutto ciò non gli ha lasciato sensazioni negative...

Bayern Monaco, lo sfogo di Gnabry — "I problemi della scorsa stagione? Non mi lasciano una sensazione negativa - le prime parole di Gnabry -. È stato come un anno perso. Ovviamente speravo di giocare molto, di avere un grande impatto al Bayern e con la nazionale. Purtroppo non è stato possibile. All'inizio la delusione è enorme, ma poi si tratta di forza di volontà e etica del lavoro. Ci sono cose migliori del recupero quando puoi vedere i ragazzi in campo giocare ogni giorno.

A volte fa male. E ogni volta che tornavo, quando le cose stavano ricominciando ad andare bene, c'era sempre un nuovo imprevisto. È stata una serie totalmente negativa. Ma ci ho sempre lottato, più e più volte. Se ho avuto dubbi? Mai. Ho sempre fatto tutto il possibile per rimettermi in forma. Ma ci sono anche cose che non puoi controllare al 100%".

Aggiunge Gnabry: "Non c'era solo un motivo per cui continuavo a infortunarmi. Quindi non ho fatto nulla di diverso. Faccio ancora le stesse cose di sempre e al momento le cose stanno andando alla grande. Ma naturalmente ho anche adattato le cose nel corso della mia carriera. Sono una persona che vuole sempre imparare qualcosa di nuovo, che ama esplorare nuove strade".

Non c'è solo il calcio nella vita di Gnabry, il 29enne si è anche cimentato in altre attività sportive per rendere al meglio: "A seconda di ciò di cui il mio corpo ha bisogno in quel momento, imposto nuovi stimoli di allenamento. A volte faccio yoga, a volte pilates, a volte più stretching, a volte meno. E sono sempre stato aperto a nuovi approcci all'allenamento mentale. Testa, fiducia in se stessi, consapevolezza di sé: tutto questo gioca un ruolo cruciale nello sport".