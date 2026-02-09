Il trequartista classe 2008 ha subito un piccolo inciampo nella sua straordinaria e inaspettata stagione: un piccolo dribbling sbagliato che lo aiuterà nella maturazione della sua carriera

Pietro Rusconi Redattore 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 19:02)

Come se niente fosse, il Bayern Monaco ha ripreso con grande forza il suo percorso da panzer in Bundesliga. Nelle ultime settimane erano arrivate la sconfitta contro l'Augsburg e il pareggio contro l'Amburgo. I due intoppi hanno così riportato il Borussia Dortmund a -6, riaprendo una porticina per il campionato. Tuttavia, nella serata di ieri, i bavaresi hanno mostrato una grande prova di forza con le 5 reti ad una delle squadre più interessanti di tutta Europa: l'Hoffenheim.

Il Bayern ha portato a casa il match contro i terzi classificati grazie alla tripletta di Luis Diaz e alla doppietta su rigore di Harry Kane (24 gol in campionato). Per l'Hoffenheim, la rete del momentaneo pareggio l'aveva segnata Kramaric, sempre più nella storia del club tedesco. Eppure, nella perfezione della macchina bavarese, solo un meccanismo non ha funzionato come al suo solito: Lennart Karl.

Il disastroso dribbling di Lennart Karl — Il giovane trequartista del Bayern è stata una delle note più liete della prima parte di stagione dei biancorossi. Il 17enne tedesco, finora, ha registrato 7 reti e 3 assist in tutte le competizioni.La sua creatività da subentrate, spesso e volentieri, ha aiutato la linea offensiva del Bayern Monaco ad esprimersi ai massimi livelli. Attualmente però il gioiello tedesco sta vivendo una naturale fase di flessione, con solo 1 rete e 1 assist nel 2026.

Contro l'Hoffenheim, Lennart Karl è stato protagonista di un episodio andato virale sui social. Il trequartista del Bayern ha provato a saltare l'avversario con un classico doppio passo, ma le cose non sono andate come previsto... Infatti Karl ha tentato il dribbling con poca rapidità e convinzione, inciampando sul pallone, facendolo terminare fuori dal campo e regalando così la rimessa dal fondo all'Hoffenheim. Il numero 22 degli azzurri Prass ha reagito in maniera scherzosa alla goffaggine del 42 bavarese, a cui ha rivolto un applauso e un pollice alzato.

Tuttavia, Lennart Karl non è preoccupato dal suo calo di prestazione e dagli errori, anche superficiali, commessi. Infatti, dopo il match, il classe 2008 ha rilasciato le seguenti parole: "Non si possono sempre fornire prestazioni perfette. I risultati torneranno se continuo ad andare forte in allenamento e in partita, non sono preoccupato. Ho 17 anni devo solo continuare così."