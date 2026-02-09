Nell'ultima settimana la Bundesliga si era presa la scena nel panorama del calcio. Non per una partita ma, come ricordiamo, per la proposta di matrimonio dell'arbitro Pascal Kaiser al compagno prima del fischio di inizio tra Colonia-Wolfsburg. Una scena romantica che in pochi minuti è diventato virale. Una settimana dopo quel momento, però, dalla Germania non giungono buone notizie. Al contrario.
Vergogna in Bundesliga: aggredito l’arbitro a casa dopo la proposta di matrimonio
Pascal Kaiser, inginocchiato, nel momento in cui compie la sua proposta di matrimonio al compagno (Fonte Twitter)
Orrore in Bundesliga: Pascal Kaiser aggredito nella propria abitazione. Aveva denunciato le minacce—
Quel momento romantico nel giro di una settimana si è trasformato in terrore per Pascal Kaiser. Il giovane arbitro dilettante era diventato popolare a seguito della proposta di matrimonio fatta al compagno al RheinEnergieStadion la proposta di matrimonio al compagno davanti a 50 mila spettatori. Il momento aveva fatto in poco tempo il giro del web e non sono mancati i messaggi di auguri per i futuri sposi. Non tutti però l'hanno presa bene.
Come riporta il quotidiano RMC Sport, già dal giorno dopo il 27 enne ha dovuto fare i conti anche con messaggi d'odio e alcuni utenti social hanno addirittura pubblicato l'indirizzo della sua abitazione a Wermelskirchen. Ma il vero orrore si è verificato ieri sera quando tre uomini incappucciati sono entrati nella sua abitazione e lo hanno malmenato. Un'azione certamente a carattere omofobo. Secondo la ricostruzione della dinamica, l'aggressione è avvenuta nel momento in cui Kaiser era uscito fuori al giardino per fumare una sigaretta.
Già prima della spiacevole vicenda, il 27 enne aveva denunciato i messaggi di odio ricevuti nelle ore successive alla proposta al compagno. Secondo fonti vicine, l'arbitro adesso vive sotto protezione delle forze dell'ordine in una località segreta. Una notizia di cronaca nera che scuote profondamente il mondo dello sport e che ancora dimostra quanto l'omofobia sia ancora un tabù gigantesco da sfatare.
