Quel momento romantico nel giro di una settimana si è trasformato in terrore per Pascal Kaiser . Il giovane arbitro dilettante era diventato popolare a seguito della proposta di matrimonio fatta al compagno al RheinEnergieStadion la proposta di matrimonio al compagno davanti a 50 mila spettatori. Il momento aveva fatto in poco tempo il giro del web e non sono mancati i messaggi di auguri per i futuri sposi. Non tutti però l'hanno presa bene.

Come riporta il quotidiano RMC Sport, già dal giorno dopo il 27 enne ha dovuto fare i conti anche con messaggi d'odio e alcuni utenti social hanno addirittura pubblicato l'indirizzo della sua abitazione a Wermelskirchen. Ma il vero orrore si è verificato ieri sera quando tre uomini incappucciati sono entrati nella sua abitazione e lo hanno malmenato. Un'azione certamente a carattere omofobo. Secondo la ricostruzione della dinamica, l'aggressione è avvenuta nel momento in cui Kaiser era uscito fuori al giardino per fumare una sigaretta.