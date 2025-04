Bayern Monaco, Kane: “NFL? La seguo e sogno di giocarci”

L'attaccante inglese, che sta trascinando la sua squadra a suon di gol, vuole continuare a giocare, ma cambiando sport e continente.

Jacopo del Monaco 8 aprile - 11:07

Harry Kane, con i suoi gol, sta trascinando il Bayern Monaco. La squadra bavarese, infatti, è prima in Bundesliga ed è ai quarti di finale di Champions League, dove stasera sfiderà l'Inter. In un'intervista, l'inglese non ha nascosto la sua passione per la NFL, dichiarando anche che vorrebbe provare a giocarci.

Bayern Monaco, Kane sogna la NFL In questi anni, Kane ha dimostrato di essere uno dei migliori centravanti in circolazione ma, allo stesso tempo, non ha ancora vinto un trofeo. Col Tottenham, di cui è il miglior marcatore di sempre con 280 gol, non ha mai vinto nulla. Con la Nazionale Inglese, invece, ha collezionato due secondi posti di fila nelle ultime due edizioni degli Europei. Intervistato da GOAL, Kane, al Bayern Monaco dalla scorsa stagione, non ha nascosto la sua passione per la NFL, il campionato di football americano.

Hurricane, parlando della sua passione per uno degli sport più seguiti negli States, ha dichiarato: "Sento che ho ancora molti anni davanti a me prima di ritirarmi dal calcio. So che sarà un duro lavoro. Non mi aspetto solo di correre e calciare la palla ovale. Ci vorrebbe un sacco di pratica. Ma sì, è qualcosa che mi piacerebbe fare. Seguo la NFL da circa 10 anni e la adoro. Quindi mi piacerebbe provarci."

Non è la prima volta che Kane ha dichiarato di essere fan della NFL. In un'intervista dello scorso anno a Sports Illustrated, infatti, disse: "Ora che mi avvicino alla fine della mia carriera calcistica, forse ci darò un'occhiata più da vicino e inizierò ad allenarmi un po'. Raggiungere i massimi livelli in due sport diversi, calcio e football americano, sarebbe qualcosa di molto speciale".