L'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Bayer Leverkusen, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Sergio Pace Redattore 10 marzo 2025 (modifica il 10 marzo 2025 | 20:41)

Martedì 11 marzo alle ore 21:00 alla BayArena andrà in scena Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nella gara d'andata all'Allianz Arena i bavaresi hanno vinto 3-0 con la doppietta di Harry Kane e il sigillo di Jamal Musiala. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany. Ecco le sue dichiarazioni: "Quando sei l'allenatore del Bayern, è un po' più facile mentalmente affrontare le partite. Qui si vuole sempre vincere. Vogliamo ottenere il risultato che ci permetta di andare avanti. Quando giochiamo una partita, la affrontiamo con la priorità principale di volerla vincere".

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, la conferenza stampa di Kompany alla vigilia — Kompany fa poi un'analisi sull'approccio difensivo tenuto dalla sua squadra nell'ultimo confronto con il Bayer Leverkusen in Bundesliga: "Quando una squadra ci costringe ad arretrare e a difendere, allora lo facciamo. Abbiamo dovuto farlo in quella partita. Il nostro obiettivo è sempre quello di continuare a fare ciò che ci ha portato fin qui con la migliore prestazione possibile. Sarà così anche domani. Vedremo come andrà domani. Possiamo aspettarci che domani non sarà una gara monotona, ma che accadranno molte cose".

L'allenatore del Bayern Monaco sul modo di giocare del Bayer Leverkusen: "Da allenatore si impara presto che non si può mai conoscere al 100% il futuro. Dobbiamo prepararci per quello che possiamo preparare. Parlo dei duelli che vogliamo vincere, di gol che vogliamo segnare. Alla fine sarà la qualità dei giocatori a decidere il match. Anche noi avremo una grande influenza sulla partita di domani. Come ho visto la squadra in settimana? È importante non focalizzarsi troppo sulle sconfitte per la prossima partita. Bisogna analizzare le cose in fretta e poi concentrarsi sulla partita successiva".

Leverkusen senza Wirtz — Non sarà un'assenza di poco conto quella di Florian Wirtz in casa Bayer Leverkusen. Kompany si è espresso così: "È un vero peccato. Speriamo che si rimetta presto. Non speriamo mai che un giocatore si infortuni. È un giocatore che fa la differenza, che non si può sostituire a parità di condizioni. Ma non possiamo cambiare il modo in cui ci prepariamo alla partita. Ci sono tanti altri giocatori di grande qualità nel Leverkusen. Dobbiamo tornare a dare il meglio di noi stessi per poter vincere la partita. Spero che Florian recuperi in fretta".

Su Michael Olise e Leon Goretzka: "Michael ha questo mix. È molto pericoloso in uscita, ha fornito un assist all'andata. Ma ha anche le qualità per giocare al centro. Questo mix sarà importante per il futuro. Non pensa molto e in questo momento sta facendo prestazioni costanti. Goretzka? È una storia che capita spesso nel calcio. Hai due opzioni. O ti arrendi o vai avanti e ci provi. Leon si è sempre allenato e ha lottato. Non è stato facile per lui, ma è stato bello e importante che il club sia stato onesto con lui. Poi ha parlato in campo. Questo dimostra la sua capacità di recupero.

La storia di Leon è positiva per la squadra e per gli altri ragazzi. Possiamo parlare di tutto questo dopo la stagione. Sono stato anche un giocatore e cerco di non complicare troppo le cose. Ci sono sempre delle ragioni e ogni giocatore ha il diritto di conoscere la mia opinione. È sempre il giocatore stesso che lavora per risalire la china. Noi come allenatori dobbiamo dar loro la possibilità di farlo".

Infine, su Jonas Urbig, che sostituirà Manuel Neuer tra i pali del Bayern Monaco: "È molto tranquillo, Jonas ha fatto dei buoni allenamenti. I giocatori esperti sono importanti nelle partite importanti e devono prendersi le loro responsabilità. Tutti i componenti della squadra si sono comportati bene. Siamo sempre andati avanti, anche con le assenze di Manuel Neuer, Harry Kane o Jamal Musiala. Non ci aspettiamo niente di meno domani".