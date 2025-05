Bayern Monaco, Muller nella storia: il tedesco come Giggs

Al termine di questa stagione, Thomas Muller lascerà il Bayern Monaco dopo ben 25 anni tra settore giovanile e Prima Squadra. Ieri, la squadra bavarese ha vinto la Bundesliga per la 34esima volta nella sua storia. Per il classe 1989, invece, si tratta del 13esimo campionato nazionale vinto, diventando il giocatore con più Bundesliga vinte. Oltre a questo traguardo raggiunto, il tedesco ha eguagliato anche Ryan Giggs , leggenda del Manchester United .

La scorsa stagione, il Bayern Monaco non ha vinto il campionato tedesco per la 12esima volta di fila. C'ha pensato il Bayer Leverkusen , con la prima Bundesliga vinta nella sua storia, ad interrompere questa striscia di vittorie della squadra bavarese che sembrava essere interminabile. In questa stagione, invece, le Aspirine di Xabi Alonso non si sono ripetute. Sabato, il Bayern avrebbe potuto vincere il campionato, ma il 3-3 contro il Lipsia ha rinviato i festeggiamenti della squadra di Vincent Kompany , leggenda del Manchester City . Col 2-2 di ieri pomeriggio tra Friburgo e Leverkusen, i bavaresi hanno vinto la Bundesliga 2024/2025 con due giornate d'anticipo. Questo titolo ha un significato importate per due giocatori dei bavaresi: Harry Kane e Muller.

Muller eguaglia Giggs

Se per Kane, arrivato la scorsa stagione dal Tottenham per 100 milioni di euro, si tratta del primo titolo della sua carriera, non si può dire lo stesso per Muller. Il classe 1989, che lascerà Die Roten ed il campionato tedesco a fine annata, ha vinto la Bundes per la 13esima volta in carriera. Grazie a questo successo, il Raumdeuter, cioè colui che interpreta gli spazi, è diventato il calciatore con più campionati tedeschi vinti e ha eguagliato Ryan Giggs. Il gallese, infatti, ha vinto 13 Premier League con la maglia dello United.