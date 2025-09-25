Bayern Monaco-Werder Brema, statistiche e precedenti tra i due club

Il Bayern vuole restare a punteggio pieno e mantenere l'imbattibilità stagionale, mentre i biancoverdi puntano ad espugnare l'Allianz Arena per la seconda volta in tre stagioni

Jacopo del Monaco 25 settembre - 09:01

Alle ore 20:30 di domani tornerà in campo la Bundesliga col match tra Bayern Monaco e Werder Brema, che daranno il via alla quinta giornata. Le due compagini si affronteranno presso l'Allianz Arena e, nell'attesa, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club.

Bayern Monaco-Werder Brema, i precedenti — I Campioni di Germania del Bayern Monaco, allenati dal belga Vincent Kompany, sono al comando della Bundes con 12 punti grazie alle quattro vittorie in altrettante partite. Il Werder Brema di Horst Steffen, invece, si trova al quattordicesimo posto con 4 punti ottenuti col pareggio contro il Bayer Leverkusen (3-3) ed il poker in trasferta rifilato al Borussia Mönchengladbach.

Nella loro storia, le due squadre si sono affrontate 130 volte col primo match che risale al 3-1 per i bavaresi del 1965. Il Bayern ha vinto più della metà delle gare, ovvero 74, mentre il Werder ha avuto successo 30 volte ed i pareggi tra loro sono stati 26 di cui l'ultimo risalente alla stagione 20/21. Anche per le reti segnate, i bavaresi hanno un importante vantaggio: 278 contro le 150 dei Werderaner.

I numeri in Bundesliga — In Bundesliga, le due compagini hanno giocato contro per 116 volte e, ovviamente, anche qui i Roten hanno le statistiche dalla loro parte: 63 vittorie, 26 pareggi e 27 sconfitte. La scorsa stagione, il Bayern ha vinto entrambi i match della massima competizione tedesca contro il Werder prima con uno 0-5 in trasferta e poi 3-0 tra le mura amiche. Le 58 volte in cui le sue squadre si sono affrontate in campionato in Baviera mettono in mostra il dominio dei padroni di casa, che hanno collezionato 38 vittorie, 12 pareggi e soltanto 6 sconfitte.

In diverse occasioni, il club bavarese ha vinto con diversi gol di scarto ed in due partite ha vinto 7-0. La prima risale ad un incontro del 1980 con rete di Janzon e ben tre doppiette che portano le firme di Paul Breitner, Dieter Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge. L'altra, invece, ha avuto luogo in casa del Werder Brema nel dicembre 2013, match in cui il Bayern ha segnato con cinque giocatori diversi tra cui Franck Ribéry, autore di una doppietta.