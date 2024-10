Bayern, Neuer in bilico: sarà Nübel il nuovo numero uno?

Bayern, rinnovo o addio per Neuer?

Manuel Neuer sembrerebbe deciso a continuare la sua carriera con il Bayern Monaco fino al 2026. Tuttavia, il club non ha nessuna fretta di accelerare le trattative che potrebbero dunque riprendere con l'arrivo della stagione primaverile. Secondo Rummenigge, il futuro di Neuer resta incerto: "Non so se gli verrà rinnovato o meno il contratto, ma tutti nel club sanno quale importanza riveste per il Bayern Monaco. Trovo quasi sorprendente quanto velocemente sia tornato a interpretare il gioco alla Pep Guardiola. E deve dire che lo sta facendo bene".