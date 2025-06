Alla vigilia della seconda partita del proprio girone al Mondiale per club, alcuni dei principali giocatori del Bayern hanno espresso un vero e proprio attestato di stima nei confronti del Boca e dei suoi tifosi.

Luca Gilardi 20 giugno - 13:25

Bayern e Boca scenderanno in campo nella giornata di domani, per la seconda partita della fase a gironi del Mondiale per Club. I bavaresi sono reduci dal clamoroso 10-0 all'esordio, contro i neozelandesi dell'Auckland City. La compagine argentina, invece, è stata capace di mettere in grande difficoltà i portoghesi del Benfica, restando in vantaggio fino all'84'. Le due squadre daranno vita a un grande spettacolo in campo e non solo. Alcune delle stelle bavaresi si sono espresse in questo senso, manifestando un grande rispetto nei confronti degli Xeneizes.

Bayern, tutta la stima dei giocatori per gli argentini — Lo stadio di Miami diventerà con ogni probabilità una Bombonera 2.0, con la tifoseria argentina che è pronta a infuocare ulteriormente il clima attorno al campo da gioco. Lo sanno bene i giocatori del Bayern che, nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate a Olé, hanno espresso le proprie aspettative in vista di quello che sarà a tutti gli effetti un big match di giornata. Harry Kane, bomber del club tedesco, ha parlato con entusiasmo delle condizioni ambientali cui dovranno far fronte lui e i suoi compagni:

"Sarà come giocare in trasferta. Sappiamo quanto sia appassionato il loro pubblico e cercheranno in ogni modo di spingere la squadra alla vittoria. Sono entusiasta, certe atmosfere tirano fuori il meglio di te". L'attaccante inglese, dunque, non vede l'ora di scendere in campo e di misurarsi con una sfida simile. Di sicuro, l'intensità e il calore dei club sudamericani hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà alcune delle principali compagini europee, dando vita ad alcuni match pieni di emozioni.

"Con il Boca sarà dura" — Gli fanno eco Serge Gnabry e Kingsley Coman, suoi compagni di squadra e di reparto. L'esterno tedesco ha osservato con attenzione la prima partita del Boca contro il Benfica: "È stata una partita molto intensa, fa parte del loro modo di giocare. Noi veniamo da un buon debutto e andiamo in campo per prenderci i tre punti e la qualificazione". Poi un apprezzamento per i tifosi Xeneizes: "Sono pazzi nel senso buono. Fanno tantissimo rumore. Sarà come giocare in trasferta, ma è anche quello che rende queste partite speciali".

Dello stesso avviso anche Coman, che predica prudenza e non vuole sottovalutare gli avversari: "Il Boca è un club conosciuto in tutto il mondo, sarà dura. Ho sentito parlare della loro tifoseria, non so quanti ne verranno a Miami, ma spero siano in tanti. Amo giocare in questo tipo di atmosfera". Come Kane, anche il giocatore francese dimostra una mentalità da grande, trovandosi a suo agio sotto pressione.

La partita avrà luogo nella notte, alle 3 italiane, ma si propone come un evento imperdibile.