Da icona globale del calcio, a primo sportivo britannico miliardario della storia. David Beckham continua a costruire il suo impero economico anche dopo il ritiro dal calcio giocato, raggiungendo un traguardo storico proprio mentre l'azionista di minoranza della sua ex squadra (Manchester United), Jim Ratcliffe, assiste ad una grande riduzione del suo patrimonio dal punto di vista finanziario.

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Beckham nella storia

Secondo la nuova Sunday Times Rich List,(insieme alla moglie) avrebbe raggiunto un patrimonio netto superiore al miliardo di sterline, diventando così il primo sportivo britannico a vedere ben nove zeri sulle proprie ricchezze. La cifra si attesta sui 1,185 miliardi di sterline, totale raddoppiato rispetto ai numeri registrati lo scorso anno dalla testata sopracitata.

LUSAIL CITY, QATAR - 30 NOVEMBRE: David Beckham osserva nel paddock prima del Gran Premio di Formula 1 del Qatar al Circuito Internazionale di Lusail il 30 novembre 2025 a Lusail City, Qatar. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Il patrimonio dell'ex centrocampista di Real Madrid, Milan e Manchester United, adesso, è secondo soltanto all'ex pilota e imprenditore di Formula Uno, Bernie Ecclestone, per quel che concerne le figure sportive britanniche. Allargando il campo, invece, gli unici ad avere un patrimonio superiore al miliardo di sterline sono il magnate del biliardo Barry Hearn e suo figlio Eddie Hearn, promoter di eventi di boxe.

David Beckham becomes Britain’s first sports billionaire doubling his wealth from last year https://t.co/l1gzPE2pAg — talkSPORT (@talkSPORT) May 15, 2026

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Crolla la ricchezza di Ratcliffe

Situazione completamente opposta per. L'azionista di minoranza dei Red Devils, infatti, ha assistito a una riduzione delle proprie ricchezze di ben due miliardi di sterline, rispetto ai numeri registrati l'anno precedente.

Il suo patrimonio è ancora ricchissimo, con ben 15 miliardi di sterline, tuttavia, a causa dell'aumento dei debiti, del calo dei ricavi e di perdite per oltre 500 milioni di sterline, Ratcliffe crolla dal settimo al nono posto della classifica generale degli uomini più ricchi al mondo, perdendo un complessivo di due miliardi di sterline rispetto al 2025.

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