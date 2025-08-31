Belgio, Brugge beffato: il St.Gilloise aggancia in vetta il St.Truiden

Belgio, i risultati della sesta giornata di Jupiler Pro League: derby di Bruxelles all'Union, Brugge beffato allo scadere. Ko Anversa e Standard Liegi

Cambiano le gerarchie in vetta alla classifica nella sesta giornata di Jupiler Pro League . L' Union St.Gilloise grazie al successo ottenuto nel derby di Bruxelles , 2-0 sull' Anderlecht , aggancia al primo posto il St.Truiden , a quota 14 punti, che non va oltre l' 1-1 in trasferta sul campo del Cercle Brugge . Stesso punteggio anche nel Derby delle Fiandre tra Gent e Club Brugge . Successo del Genk sullo Zulte Waregem , cadono Anversa e Standard Liegi .

Florucz in avvio, David oltre il 90' e l' Union St.Gilloise fa suo il derby capitolino con l' Anderlecht , agganciando in vetta il St . Truiden , fermato sull'1-1 dal Cercle Brugge . Al terzo posto sale il Mechelen che, approfittando del pareggio del Club Brugge nel Derby delle Fiandre , guadagna una posizione su Vanaken e compagni.

Nelle retrovie i colpi di giornata portano la firma del Westerlo e del Leuven che regolano rispettivamente l' Anversa (2-0) e lo Standard Liegi (1-0). Secondo successo di fila per il Genk , dopo quello sul Leuven (1-2), che chiude una settimana intensa, ma positiva, culminata anche con la qualificazione al tabellone principale dell' Europa League , grazie alla vittoria per 3-2 sullo Zulte Waregem . Ok lo Charleroi (3-1 al Denden ).

Termina in parità il derby delle Fiandre : il Gent a tempo scaduto riesce a pervenire al gol del pareggio contro il Club Brugge . Un gioiello del solito Hans Vanaken a inizio ripresa, sembrava potesse bastare ai nerazzurri per portare a casa i tre punti e invece nell'economia dell'incontro pessano le numero chance da gol non concretizzate.

L'estremo difensore Davy Roef, grazie ad una serie di parate importanti, è riuscito a tenere a galla i padroni di casa, regalando ai suoi una speranza che si è poi materializzata al 97 di interventi fondamentali. Poi, al minuto 97' quando il giovane Hyllarion Goore ha approfittato di un’incertezza di Jackers, mandando in visibilio la Ghelamco Arena.