Cambiano le gerarchie in vetta alla classifica nella sesta giornata di Jupiler Pro League. L'Union St.Gilloise grazie al successo ottenuto nel derby di Bruxelles, 2-0 sull'Anderlecht, aggancia al primo posto il St.Truiden, a quota 14 punti, che non va oltre l'1-1 in trasferta sul campo del Cercle Brugge. Stesso punteggio anche nel Derby delle Fiandre tra Gent e Club Brugge. Successo del Genk sullo Zulte Waregem, cadono Anversa e Standard Liegi.
Belgio, Brugge beffato: il St.Gilloise aggancia in vetta il St.Truiden
Derby di Bruxelles al St.Gilloise—
Florucz in avvio, David oltre il 90' e l'Union St.Gilloise fa suo il derby capitolino con l'Anderlecht, agganciando in vetta il St.Truiden, fermato sull'1-1 dal Cercle Brugge. Al terzo posto sale il Mechelen che, approfittando del pareggio del Club Brugge nel Derby delle Fiandre, guadagna una posizione su Vanaken e compagni.
Nelle retrovie i colpi di giornata portano la firma del Westerlo e del Leuven che regolano rispettivamente l'Anversa (2-0) e lo Standard Liegi (1-0). Secondo successo di fila per il Genk, dopo quello sul Leuven (1-2), che chiude una settimana intensa, ma positiva, culminata anche con la qualificazione al tabellone principale dell'Europa League, grazie alla vittoria per 3-2 sullo Zulte Waregem. Ok lo Charleroi (3-1 al Denden).
Brugge raggiunto allo scadere nel Derby delle Fiandre—
Termina in parità il derby delle Fiandre: il Gent a tempo scaduto riesce a pervenire al gol del pareggio contro il Club Brugge. Un gioiello del solito Hans Vanaken a inizio ripresa, sembrava potesse bastare ai nerazzurri per portare a casa i tre punti e invece nell'economia dell'incontro pessano le numero chance da gol non concretizzate.
L'estremo difensore Davy Roef, grazie ad una serie di parate importanti, è riuscito a tenere a galla i padroni di casa, regalando ai suoi una speranza che si è poi materializzata al 97 di interventi fondamentali. Poi, al minuto 97' quando il giovane Hyllarion Goore ha approfittato di un’incertezza di Jackers, mandando in visibilio la Ghelamco Arena.
Jupiler Pro League, risultati 6ª giornata—
Cercle Brugge-St. Truiden 1-1
KV Mechelen-RAAL La Louviere 3-2
Westerlo-Anversa 2-0
Charleroi-Denden 3-1
Leuven-Standard Liegi 1-0
Gent-Club Brugge 1-1
Royal Union St.Gilloise-Anderlecht 2-0
Genk-Zulte Waregem 3-2
Classifica—
Union St.Gilloise 14
St.Truiden 14
KV Mechelen 11
Club Brugge 10
Anderlecht 9
Anversa 9
Cercle Brugge 8
Genk 7
Standard Liegi 7
Leuven 7
Westerlo 6
Charleroi 6
Gent 5
RAAL La Louviere 4
Waregem 4
Dender 2
