Belgrado, derby infuocato: Stella Rossa dominante e lancio di sediolini

Il derby eterno numero 169 ha infiammato Belgrado. Stella Rossa contro Partizan vuol dire prima contro seconda (distante 13 punti prima del match) ma anche la partita più importante per la Serbia. 1-0 per i padroni di casa, tra falli, reazioni e proteste. Nonostante l'addio di Stankovic, approdato alla Samp, i biancorossi continuano a dominare il proprio campionato e anche nel derby lo hanno dimostrato. I bianconeri, invece, si portano ancora strascichi pesanti dopo l'ultima partita che aveva gettato la squadra (giocatori e allenatore) nel caos . Il derby, però, si onora sempre.

L'avvio, però, dice Stella Rossa, avanti dopo soli 5' per merito della rete di Vigo, un cross leggermente sporcato in rete. Il difensore argentino, dopo la marcatura, si è scatenato sotto il settore degli ospiti al Marakana con un'esultanza a modi di smitragliata.

Stella Rossa, ancora imbattuta in campionato, che vede ancora più vicino l'ennesima Superliga e sarebbe il sesto titolo di fila. Il +16 in questa regular season, proprio sul Partizan, rappresenta un margine confortante per gli uomini di Milojevic, capaci di subire solo 8 reti in 24 partite finora. Partizan Belgrado che avrà molto da riflettere per mantenere almeno il secondo posto in vista dei Play-off Championship.