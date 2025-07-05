Jude Bellingham ritrova il suo passato più recente nella sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund, valida per i quarti di finale del Mondiale per Club. Per il centrocampista inglese del Real Madrid non sarà una partita come le altre: di fronte ci sarà la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio europeo e dove è cresciuto fino a diventare uno dei talenti più brillanti del panorama mondiale. Ora, con la maglia blanca e un 2024 da protagonista, Bellingham è pronto a sfidare il suo passato con la maturità di chi ha già il futuro in mano.

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He's made big-money moves to Dortmund and Real Madrid. He's won the Champions League. He's scored in the World Cup. He's been La Liga's Player of the Season. Wild that Jude Bellingham's only turning 22 🌟 pic.twitter.com/CDXhXI3hk3 — B/R Football (@brfootball) June 29, 2025

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Bellingham, i primi passi al Dortmund e la consacrazione

A Dortmund, Jude Bellingham ha lasciato un pezzo di cuore. Non era solo un ragazzo inglese sbarcato in Germania a 17 anni: era un’anima curiosa, affamata, che cercava un posto dove diventare grande senza perdere sé stessa. Il Borussia Dortmund gli ha dato esattamente questo: un rifugio e una sfida, un amore e una responsabilità. In quella città di ferro e nebbia, tra i cori eterni della Südtribüne e le luci tremolanti del Westfalenstadion, Jude ha imparato il significato della fedeltà, del lavoro silenzioso, della lotta contro i propri limiti.

Ha corso, ha caduto, si è rialzato. Ha segnato gol che hanno fatto tremare lo stadio e pianto lacrime che non tutti hanno visto. Ma soprattutto, ha guidato. Con la fascia al braccio, con lo sguardo fiero di chi, pur giovane, sa cosa vuol dire essere il punto di riferimento. Dortmund è stata la sua fucina, il luogo dove il talento è diventato fuoco, dove la personalità si è forgiata sotto pressioni immense, ma sempre con il sorriso di chi sa che sta costruendo qualcosa di più grande.

DORTMUND, GERMANIA - AGOSTO 14: Jude Bellingham con la maglia del Borussia Dortmund. (Foto di Joosep Martinson/Getty Images,)

Ora Bellingham è al Real Madrid, sotto i riflettori abbaglianti del Bernabéu, protagonista tra i giganti, ma le radici sono rimaste nella terra ruvida della Ruhr, tra le mura giallonere che lo hanno accolto come un figlio. E questa sera, quando sfiderà il Dortmund ai quarti del Mondiale per Club, non sarà solo una partita. Sarà uno sguardo al passato, un abbraccio invisibile a ciò che è stato. Perché il cuore, anche sotto una maglia diversa, ricorda sempre da dove è partito il viaggio.

Dal 2o23, un galacticos

Nel 2023, Jude Bellingham ha fatto un salto nel futuro, trasferendosi dal Borussia Dortmund al Real Madrid, un club che, per storia e ambizione, rappresenta una tappa naturale nella carriera di un talento destinato a fare la storia. Al Santiago Bernabéu, il giovane centrocampista inglese ha rapidamente dimostrato di essere molto più di una promessa, assumendo un ruolo centrale nel gioco della squadra e segnando gol decisivi in partite cruciali. Il suo passaggio al Real ha suscitato grande attesa, e Bellingham ha subito risposto con prestazioni da leader, affermando la sua personalità in uno dei club più prestigiosi al mondo.

Jude Bellingham. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Stasera, però, per Bellingham non sarà una partita come le altre. Sarà la terza volta che affronterà il suo passato, il Borussia Dortmund. La prima occasione risale alla finale di Champions League 2024, dove Bellingham regalò un assist decisivo, contribuendo a una vittoria che segnò il suo pieno inserimento nella storia del club spagnolo. La seconda occasione fu nei gironi di Champions, quando, ancora una volta, con un suo assist, il Real superò il Dortmund in una partita che rimase nella memoria di tutti. In entrambe le occasioni, Bellingham e il Real Madrid uscirono vittoriosi. Ora, dopo un anno ricco di successi e crescita, stasera il destino potrebbe ripetersi, ma il verdetto finale è ancora tutto da scrivere.