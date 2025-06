Tra dolore e tutore, il forte calciatore non riesce più a gestire il fastidio alla spalla e ha deciso di ricorrere all'intervento chirurgico dopo la kermesse internazionale in America.

Alessia Bartiromo 23 giugno - 09:56

Un problema alla spalla che lo attanaglia da tempo eppure in campo non si direbbe. Jude Bellingham sta stringendo i denti con il suo Real Madrid, per godersi al meglio la magica esperienza del Mondiale per Club ma proprio non ce la fa più. Il dolore è diventato più gestibile ma non passa mai, così come il fastidio per il tutore che indossa lo rende spesso insofferente. Ma nonostante ciò, continua a macinare magie, gol, assist e trick, brillando come non mai sotto il cielo americano.

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) December 18, 2024

L'esperienza del Mondiale per Club e i problemi alla spalla — Jude Bellingham non voleva proprio mancare al Mondiale per Club con il Real Madrid, eppure i problemi alla spalla erano già dietro l'angolo. La possibilità di mettersi ancora in luce in questa incredibile vetrina internazionale era troppo ghiotta, così come mettersi in gioco e confrontarsi con club provenienti da tutto il mondo. Già prima dell'inizio della competizione, nell'ambiente blancos filtrava la notizia dell'operazione del forte giocatore dopo la kermesse, con uno stop di almeno tre mesi.

Come riporta Diario As, il fuoriclasse ha però deciso di stringere i denti indossando un tutore e con sedute continue di fisioterapia, con il dolore che è diminuito ma un fastidio che resta sempre presente. Nonostante ciò, i suoi numeri restano da record: una prestazione incredibile ieri contro il Pachuca, siglando al 35' anche la rete che ha dato il via alla splendida vittoria delle merengues per 3-1.

Il Real Madrid e Bellingham confermano: operazione al termine della competizione — Nel post partita della gara contro il Pachuca, Bellingham ha commentato la sua prestazione, confermando di comune accordo con il Real Madrid, la decisione di operarsi al termine della kermesse. "La gara contro il Pachuca è stata tutt'altro che semplice. Il caldo era incredibile e al 7' eravamo già in 10. Ci siamo subito rimboccati le maniche e abbiamo reagito da grande squadra, portando a casa un risultato importantissimo. La spalla? Al momento sto meglio grazie al grandissimo lavoro dei fisioterapisti e del tutore che indosso ma non ho più pazienza e dopo il Mondiale per Club mi sottoporrò a un'operazione, di comune accordo con il Real Madrid. Resta la scelta più giusta per tutti, voglio essere libero e tornare a giocare ai massimi livelli", dichiara in mixed zone.