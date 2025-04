Il francese prova a rilanciarsi dopo le accuse che lo hanno allontanato dal mondo del calcio. Il suo futuro non sarà in Italia, come a gennaio sembrava essere

L'attaccante francese nel mese scorso è stato più volte visto sulla tribuna del Penzo, in attesa di firmare il suo contratto con la squadra di Eusebio Di Francesco . Le parti sembravano oramai pronte a siglare l'accordo all'indomani della sconfitta dei lagunari contro la Roma, salvo poi far saltare tutto. Sul caso si era espresso il General Manager del club, Filippo Antonelli , che ammise: "Ben Yedder? Era fermo da sette mesi. Lo abbiamo valutato fisicamente e tecnicamente: è un giocatore importante. Ma abbiamo deciso di puntare su questo gruppo".

Sul capo del giocatore pesano, e non poco, le sue vicende giudiziarie, tra cui quella di violenza sessuale su una donna di 23 anni, accompagnata a casa in auto da Ben Yedder in evidente stato d'ebbrezza. Secondo la denunciante, l'ex attaccante del Monaco le avrebbe messo una mano sulla coscia e avrebbe cercato di baciarla per poi provare un approccio esplicito senza il suo consenso. La ragazza, sconvolta dopo l'accaduto, ha subito sporto denuncia e l'ex obiettivo del Venezia è finito sotto processo.