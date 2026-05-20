Ospite a The Bridge, il podcast su YouTube di Aurelien Tchouameni, Mehdi Benatia ha raccontato cosa gli è capitato dopo aver assistito alla finale di Champions League tra Inter e PSG. L'ex direttore sportivo del Marsiglia è stato preso di mira dai suoi stessi tifosi.

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Benatia alla finale di Champions League del PSG

Medhi BENATIA direttore sportivo dell'Olympique de Marsiglia durante la partita della Ligue 1 McDonald's tra Rennes e Olympique de Marsiglia al Roazhon Park il 15 agosto 2025 a Rennes, Francia. (Foto di Baptiste Fernandez/Icon Sport tramite Getty Images)

In occasione della finale di Champions League della scorsa stagione - quella tra PSG e Inter - Benatia è stato ripreso assistere alla gara dalle telecamere di Canal +. Ovviamente le immagini hanno fatto il giro del mondo, e hanno creato non pochi problemi all'ex difensore della Juventus. I più contrariati erano proprio i tifosi del Marsiglia, vista la storica rivalità che corre tra le due squadre francesi. Parlando a The Bridge, podcast di Tchouameni, l'ex calciatore marocchino ha raccontato i retroscena dell'episodio.

"Avevo promesso all'inizio della stagione ai miei figli che li avrei portati a vedere la finale se avessi avuto tempo. Grazie al mio buon rapporto con Piero Ausilio - direttore sportivo dell'Inter - e Nasser Al-Khelaïfi, sono riuscito a ottenere un invito". Ovviamente l'episodio non è passato inosservato, e l'allora DS del Marsiglia si è subito trovato a dover fare i conti con i tifosi della sua squadra. "Improvvisamente vedo un sacco di messaggi, che dicono che sono in una situazione un po' difficile. Vengo insultato con ogni sorta di nomignolo, come se fossi andato al PSG. Tutti hanno pensato fossi andato al Paris Saint Germain".

"QUAND TU RENTRES À L’OM, TU NE T’APPARTIENS PLUS. TU APPARTIENS À MARSEILLE !" 😁



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Medhi BENATIA 🇲🇦 revient sur la mini polémique autour de lui lorsque Canal+ l’a filmé dans les tribunes de LA FINALE DE LDC du… pic.twitter.com/SKGLGSUyGp — Actu Foot (@ActuFoot_) May 20, 2026

L'ex calciatore ha poi sottolineato quanto diventa fondamentale sentirsi una cosa sola con il Marsiglia, quando si è chiamati a rappresentare il club. "In realtà, quando torni all'Olympique Marsiglia, devi accettare che non appartieni più a te stesso, appartieni al Marsiglia". Il marocchino ha però concluso sottolineando quanto in realtà non si sia fatto sopraffare dalle critiche: "Non mi dà fastidio, perché è così che vivo il calcio personalmente".

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