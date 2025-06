Benfica-Bayern Monaco è anche Di Maria vs Musiala: sfida tra fantasisti

Da una parte c'è l'esperto argentino che ha scritto pagine importanti di storia del calcio, dall'altra il giovane tedesco che ne farà di strada

Jacopo del Monaco 24 giugno 2025

Il Benfica ed il Bayern Monaco, stasera alle ore 21:00, scenderanno in campo in occasione della terza giornata del Mondiale per Club. La squadra bavarese, con 6 punti, ha già messo al sicuro il passaggio del turno. Alle Aquile, invece, basterebbe poco per andare agli ottavi di finale. La sfida tra queste due squadre, tra l'altro, mette di fronte due grandi giocatori come Angel Di Maria e Jamal Musiala.

Benfica-Bayern Monaco: Di Maria contro Musiala La sfida di stasera tra i due club è anche quella tra l'esperto argentino ed il giovane tedesco. Il Fideo non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Il classe 1988 ha abilità, dribbling, velocità, eleganza, senso del gol ed è un ottimo assist-man. Da una decina d'anni viene considerato uno dei migliori calciatori argentini al mondo. Dopo aver esordito in patria col Rosario Central, nel 2007 il Benfica lo portò in Europa e, successivamente, ha giocato per grandi club europei: Real Madrid, con cui ha vinto la Champions League nella stagione 2013/2014; Manchester United; Paris Saint-Germain, vincendo di tutto a livello nazionale; Juventus. Nel 2023, Di Maria è tornato Benfica ed il Mondiale per Club sarà l'ultima competizione con le Aguias, visto che a fine maggio il Rosario Central ha ufficializzato il suo ritorno. Con la Nazionale Argentina, il Fideo ha vinto 2 volte la Copa America ed il Mondiale in Qatar di tre anni fa, risultando spesso decisivo nelle finali disputate.

Jamal Musiala, invece, ha giusto qualche anno in meno rispetto a Di Maria. Nato nel 2003, il giovane trequartista tedesco è rapido, elegante, intelligente tecnicamente e dispone di ottime doti quando si tratta di fare gol o fornire assist. Musiala fece il suo esordio con la maglia del Bayern Monaco nel giugno del 2020 contro il Friburgo, all'età di 17 anni e 115 giorni. Tre mesi dopo, contro lo Schalke 04 in Bundesliga, realizzò la prima rete coi Roten. Nel marzo del 2021, il classe 2003 esordì con la Nazionale Tedesca contro l'Islanda e, nello stesso anno, giocò anche l'Europeo. Fino ad oggi, Musiala ha segnato 64 gol in poco più di 20o partite con la maglia del Bayern e ha vinto ben 12 trofei, tra i quali spiccano 5 Bundesliga e la Champions League 2019/2020.