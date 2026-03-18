Il presidente del club ha parlato dell'attuale situazione delle Águias ma anche degli ultimi avvenimenti calcistici in Portogallo

Jacopo del Monaco 18 marzo - 10:19

Tra i tanti nomi legati indissolubilmente alla storia del Benfica figura anche quello di Manuel Rui Costa. Il classe 1972, infatti, ha iniziato a giocare a calcio proprio con la squadra della capitale portoghese. Dopo gli anni in Italia tra Fiorentina e Milan, ha fatto ritorno alle Águias dove ha concluso la carriera agonistica. Dall'estate del 2021, l'ex trequartista ricopre il ruolo di presidente del club prendendo il posto di Luis Felipe Vieira. A fine febbraio il Benfica ha compiuto 122 anni e di recente ha avuto luogo il galà per quest'importante anniversario. Durante l'evento, Rui Costa ha rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano sia il suo club che il calcio portoghese in generale.

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Benfica, Rui Costa: "Quello che sta accadendo al calcio portoghese è inaccettabile" — Di seguito, le dichiarazioni del presidente del Benfica durante il galà del 122esimo anniversario della squadra di Lisbona. In primo luogo, l'ex trequartista nato nel 1972 ha voluto fare un' autocritica nei confronti del suo club; "Dobbiamo essere autocritici. Nel calcio maschile, ammettiamo di non essere dove vogliamo e, quando non saremo al comando della classifica, sarà sempre così. Ci riteniamo responsabilità di questa cosa e non ci tiriamo indietro. In seguito, Rui Costa ha voluto parlare di quanto sta accadendo nel calcio portoghese citando alcuni avvenimenti.

Le sue parole: "Non possiamo e non vogliamo accettare, in alcun modo, quel che sta accadendo al calcio portoghese. Noi non dobbiamo dimenticare come c'hanno portato via la coppa nazionale e nemmeno quel che abbiamo visto durante il campionato in corso. Quanto accaduto ad Arouca nel corso dell'ultima giornata è un esempio lampante, ma ce ne sono stati tanti altri. Allo stesso modo non accettiamo la squalifica inflitta a Mourinho per una cosa che non ha fatto". L'ex calciatore rossonero, in quest'ultimo caso, ha fatto riferimento all'espulsione dello Special One durante il big match contro il Porto perché, secondo l'arbitro, ha calciato il pallone verso la panchina avversaria.

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Rui Costa ha continuato dicendo: "Noi esigiamo rigore e rispetto nei confronti del nostro club. Vogliamo competere ad armi pari con i nostri avversari e continueremo a lottare fino all'ultimo respiro per i nostri obiettivi. Io pretendo ciò, ma è fondamentale che ci venga permesso di lottare ad armi pari coi nostri rivali". Successivamente, il presidente del Benfica ha continuato il suo discorso parlando dei risultati delle varie squadre del club in ambito sportivo e ha ringraziato tutti coloro che lavorano per le Águias.

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