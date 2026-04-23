Tra i calciatori che fanno parte dellafigura anche. Il classe 2002, infatti, ricopre il ruolo di difensore centrale ed attualmente veste la maglia del. La squadra che milita nella, vale a dire la massima divisione del calcio svizzero, l'ha preso in prestito ad inizio stagione dal Benfica . Nel mese di ottobre dello scorso anno, il giocatore ha fatto il suo esordio con la Nazionale nel match contro lavalevole per la qualificazione al Mondiale 2026 . A gennaio, invece, la squadra svizzera ha riscattato il giocatore per. Di recente, Bajrami ha rilasciato un'intervista ad un quotidiano svizzero parlando anche del momento in cui ha lasciato Lisbona per il ritorno in patria.

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Lisbona, Portogallo - 21 gennaio 2026: Adrian Bajrami del Benfica si riscalda prima dlela partita di Champions League tra Benfica e Barcelona. (Foto di by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Adrian Bajrami: "Lasciare il Benfica è stata la scelta migliore della mia vita"

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Nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano svizzero Luzerner Zeitung, Bajrami ha parlato della situazione della sua squadra nel campionato svizzero attualmente in corso e, in seguito, ha speso qualche parola sul suo addio al Benfica. Il classe 2002, senza troppi giri di parole, è andato dritto al punto facendo capire didi aver scelto di tornare in patria lasciando un grande club come il Benfica, attualmente allenato da. Ledel difensore svizzero: "Lasciare il Benfica per venire a giocare qui è stata la decisione migliore che io abbia mai preso in tutta la mia vita".

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Nel 2018, il Benfica aveva acquistato un sedicenne Bajrami dagli svizzeri dello Young Boys. Inizialmente ha giocato nel settore giovanile per poi fare il suo esordio nel mese di aprile del 2022 con la seconda squadra delle Agiuas, la quale milita nella seconda divisione del calcio portoghese. Durante la scorsa stagione, Bajrami esordisce il prima squadra nel match della Primeira Liga contro il Famalicão ed esordisce anche in coppa giocando le due partite contro il Tirsense. Tra l'altro, nella gara di ritorno, ha trovato anche la via del gol. Prima di passare al Lucerna, il classe 2002 ha disputato due partite del Mondiale del Club giocato negli Stati Uniti.

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