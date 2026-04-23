Il cartellino del giocatore apparteneva al club di Lisbona, il quale l'ha ceduto in prestito agli svizzeri del Lucerna ad inizio stagione
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Adrian Bajrami: "Lasciare il Benfica è stata la scelta migliore della mia vita"Nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano svizzero Luzerner Zeitung, Bajrami ha parlato della situazione della sua squadra nel campionato svizzero attualmente in corso e, in seguito, ha speso qualche parola sul suo addio al Benfica. Il classe 2002, senza troppi giri di parole, è andato dritto al punto facendo capire di non essersi pentito di aver scelto di tornare in patria lasciando un grande club come il Benfica, attualmente allenato da José Mourinho. Le parole del difensore svizzero: "Lasciare il Benfica per venire a giocare qui è stata la decisione migliore che io abbia mai preso in tutta la mia vita".
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Nel 2018, il Benfica aveva acquistato un sedicenne Bajrami dagli svizzeri dello Young Boys. Inizialmente ha giocato nel settore giovanile per poi fare il suo esordio nel mese di aprile del 2022 con la seconda squadra delle Agiuas, la quale milita nella seconda divisione del calcio portoghese. Durante la scorsa stagione, Bajrami esordisce il prima squadra nel match della Primeira Liga contro il Famalicão ed esordisce anche in coppa giocando le due partite contro il Tirsense. Tra l'altro, nella gara di ritorno, ha trovato anche la via del gol. Prima di passare al Lucerna, il classe 2002 ha disputato due partite del Mondiale del Club giocato negli Stati Uniti.
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