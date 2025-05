Benfica-Sporting, i precedenti del derby della capitale portoghese

Un Derby che può valere un titolo. Le due squadre, in attesa della finale di coppa, si affronteranno per la terza volta in stagione.

Jacopo del Monaco 9 maggio 2025 (modifica il 9 maggio 2025 | 09:31)

Domani, alle ore 19:00, Benfica e Sporting Lisbona si affronteranno allo Stadio da Luz di Lisbona in occasione della 33ª giornata della Liga Portugal Betclic, cioè la massima competizione portoghese. Le due squadre, rispettivamente allenate da Bruno Lage e Rui Borges, puntano entrambe al titolo nazionale, essendo in testa alla classifica con 78 punti collezionati. Quello di domani sera, tra l'altro, sarà il terzo Derby da Capital di questa stagione: il primo, di campionato, risale al 29 dicembre ed i biancoverdi hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Geny Catano; il secondo, giocato l'11 gennaio, ha messo in palio l'Allianz Cup (Coppa di Lega Portoghese) e le Aquile hanno vinto ai calci di rigore; il 25 maggio, invece, le due squadre giocheranno anche la finale di Taça de Portugal, cioè la coppa nazionale. Ecco, quindi, i precedenti ed i record di quel che viene definito il Derby Eterno.

Benfica-Sporting, i precedenti tra le due squadre La rivalità tra le due squadre di Lisbona dura del 1907 ed è iniziata con un episodio accaduto proprio il giorno prima del match. Alcuni giocatori del Benfica cambiarono squadra, passando allo Sporting. Domani, Águias e Leões si affronteranno per la 325esima volta tra campionato e coppe nazionali, mentre a livello europeo le due squadre non si sono mai incontrate. I padroni di casa del match di domani hanno avuto la meglio sui loro avversari ben 140 volte, mentre le vittorie dello Sporting sono state 115 ed i pareggi 69. Per quanto riguarda i gol, la squadra di Lage ne ha segnati 547, mentre quella di Borges 494. Tra il vecchio campionato del Portogallo e quello esistente, i precedenti sono 187. Le Aquile hanno battuto 85 volte i loro rivali che, invece, hanno 54 vittorie. I Derby di campionato finiti in parità, invece, sono 48. L'ultima stagione in cui lo Sporting ha vinto le due sfide di campionato risale alla stagione 2005/2006 (2-1 all'andata ed 1-3 al ritorno).

Record del Derby Eterno Lisbona, Portogallo - 31 agosto 2014: Duello aereo tra un giocatore del Benfica ed uno dello Sporting durante il Derby di campionato. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images). Tra i record di questa sfida, ce ne sono alcuni riguardanti le vittorie con più gol di scarto. Nel 1948, il Benfica ha vinto in casa contro i Leões7-2, mentre la miglior vittoria in trasferta è uno 0-4 del 1910. Nei Derby, le Aquile hanno una striscia di 14 risultati utili consecutivi, ottenuti nel periodo che va da ottobre 1908 a gennaio 1915. Per lo Sporting Lisbona, invece, la miglior vittoria casalinga è un 7-1 del 1986, mentre quella in casa delle Águias è uno 0-5 che risale al 1936. La striscia di risultati utili consecutivi più lunga dei Leões si ferma a 5, che va dal novembre 1980 a gennaio 1983.

Eusébio e Giovanni Trapattoni durante la finale di Coppa dei Campioni tra Milan e Benfica. (Foto di Central Press/Getty Images)

Il calciatore più prolifico nella storia dei derby tra le due squadre di Lisbona è il portoghese Fernando Peyoreto. L'attaccante giocò per lo Sporting dal 1937 al 1949 e ha segnato la bellezza di 48 gol nella stracittadina. Per il Benfica, invece, il miglior marcatore non poteva che essere il grande Eusébio. La Perla Nera, che ha giocato con le Aquile dal 1960 al 1975, ha messo a segno 27 reti nel Derby da Capital.