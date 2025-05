Scopriamo alcuni dei talenti che le due squadre hanno fatto esordire e che sono diventati stelle del calcio internazionale

Jacopo del Monaco 9 maggio 2025 (modifica il 9 maggio 2025 | 11:02)

Benfica e Sporting Lisbona domani si affronteranno nel derby da Capital. In palio non ci sono solo i tre punti ma c'è qualcosa di più: il titolo di campione del Portogallo. Entrambe le squadre, infatti, si trovano in testa alla classifica e hanno gli stessi punti. I due club, tra l'altro, hanno una certa notorietà nel sfornare talenti.

Benfica-Sporting, i talenti sfornati dalle due squadre — La partita di sabato tra Benfica e Sporting Lisbona deciderà le sorti del campionato. Le Águias non vincono la Primeira Liga dalla stagione 2022/2023, mentre i biancoverdi vogliono vincere il secondo titolo di fila. I due club, nel corso degli anni, hanno lanciato tanti calciatori che hanno scritto e stanno scrivendo la storia del calcio.

Uno dei calciatori migliori che il Benfica ha fatto esordire, se non il migliore, è Manuel Rui Costa. Il classe 1972, attuale presidente delle Aquile, esordì nel 1991. Considerato uno dei migliori calciatori portoghesi di tutti i tempi, era dotato di ottima tecnica e dribbling e forniva spesso assist decisivi ai suoi compagni. Nella sua carriera, terminata nel 2008 col Benfica, ha giocato con le maglie di Fiorentina e Milan. Coi rossoneri, vinse la Champions League nel 2003, lo Scudetto nel 2004.

Andando avanti con gli anni, le Aquile hanno lanciato diversi giocatori come, per esempio, Rúben Dias. Attualmente al Manchester City, esordì nel 2017 e, nel 2020, i Citizens lo acquistano per quasi 70 milioni di euro. In questi anni, si è confermato come uno dei migliori difensori centrali al mondo, vincendo tutto col City. Altro gioiello della cantera del Benfica è João Félix, oggi al Milan in prestito dal Chelsea. Esordì con le Águias nel 2018 ed il suo talento impressionò le big d'Europa. Alla fine l'Atlético Madrid lo acquistò spendendo ben 126 milioni. Ad oggi, però, il classe 1999 ha dimostrato di avere ottime qualità ma non si è mai espresso al 100%.

I tre talenti della cantera dello Sporting Anche lo Sporting Lisbona ha sfornato calciatori di talento. Tra questi, non si può non citare Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori migliori di tutti i tempi. Classe 1985, esordì coi Leões nel 2002. L'anno seguente, passò al Manchester United, dove mise in mostra tutto il suo talento e vinse la sua prima Champions nel 2008. Nel 2009, il Real Madrid spese circa 94 milioni per acquistarlo e CR7, in Spagna, ha vinto di tutto e di più, collezionando anche diversi record individuali. Nel 2018 avvenne il passaggio alla Juventus, dove giocò per tre stagioni. Poi il ritorno a Manchester, mentre oggi gioca in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Nassr. Ronaldo, a 40 anni compiuti, ha vinto 32 trofei e punta ad arrivare a 1000 gol in carriera.

Lo Sporting fece esordire, nel 1989, un giovanissimo e talentuoso Luís Figo. Il 1995 fu l'anno in cui Barcellona lo acquistò e lì divenne un beniamino dei tifosi, vincendo diversi trofei. Nel 2000, anno in cui vinse il Pallone D'Oro, passò al Real Madrid per 140 milioni di lire, diventando un traditore agli occhi dei tifosi blaugrana che, durante un Clásico, gli lanciarono diversi oggetti, tra cui una testa di maiale. Nel 2005, divenne un giocatore dell'Inter, dove vinse 4 Scudetti di fila per poi ritirarsi al termine della stagione 2008/2009. Altro talento sfornato dai biancoverdi è Rafael Leão, che esordì in Prima Squadra nell'ottobre 2017. Dopo aver passato la stagione 2018/19 al Lille, il Milan lo portò in Italia. Nella stagione 2021/2022, fu determinante per la vittoria dello Scudetto, vincendo anche il premio di MVP.