Benitez su Steven Gerrard: “Il migliore che ho allenato”

L'esperto allenatore spagnolo ex in Italia di Inter e Napoli, ha parlato al podcast Stick to Football: "Quando ero al Real Madrid non potevo dirlo, ma ora posso. Gerrard era completo. Aveva tanta energia".

Emanuele Giacometti Redattore 22 agosto 2024 (modifica il 22 agosto 2024 | 09:41)

Rafa Beniteztorna a parlare. E quando lo fa, non è mai banale. Del resto è stato e rimane tra gli allenatori più importanti d'Europa. Ha allenato Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid e tante altre. Ha vinto trofei e titoli nazionali, Europa League e Champions League, insomma inutile andare oltre, per lui parla il curriculum. Tornando all'intervista al podcast Stick to Football, Benítez ha ricordato gli anni in cui ha allenato proprio alcune delle migliori squadre d'Europa.

Le parole di Benitez — L'allenatore spagnolo non ha dubbi su chi sia stato il miglior giocatore che abbia mai allenato: "Steven Gerrard è il miglior giocatore che abbia mai allenato", ha rivelato Benítez, che poi ha detto scherzando: "certo, quando ero al Real Madrid, non potevo dirlo, ma ora posso".

Benitez: "Gerrard era completo" — Gerrard insomma il calciatore più forte allenato da Rafa Benitez. L'allenatore spagnolo ha spiegato il perchè: "Stevan Gerrard aveva tutto. Era completo. Quello che gli mancava era la conoscenza tattica che un giocatore straniero ha, perché gioca nella sua posizione. Era così bravo, aveva così tanta energia che poteva entrare anche in area, coprire il lato, fare quello che voleva insomma, ma aveva bisogno di capire la posizione. Detto questo, non ho dubbi: lui è il migliore che ho allenato in carriera".