L’Inzaghi sbagliato: anche i tifosi dell’Al-Hilal scambiano Simone con Pippo

La somiglianza c'è ma le carriere sulla panchina sono ben diverse: eppure i tifosi del neo club di Simone Inzaghi confondono ancora i due fratelli

Alessia Bartiromo 5 giugno 2025 (modifica il 5 giugno 2025 | 17:08)

La somiglianza c'è ed è impossibile negarlo. Una vita fianco a fianco anche in campo, fatta di gol, decisioni e scelte diverse. Pippo e Simone Inzaghi sono stati due simboli della serie A che hanno intrapreso carriere calcistiche diverse, nonostante il grande talento in panchina. Benevento, Brescia, Reggina, Salernitana e Pisa per Pippo, solo per citarne alcune, Lazio e Inter le esperienze invece molto longeve di Simone, che ha vinto tanto in particolar modo con i nerazzurri. Per lui la neo esperienza con l'Al-Hilal eppure sembra che ci sia più di un problema per riconoscere l'Inzaghi giusto. Non solo l'errore nel video di presentazione ma adesso anche i tifosi ci mettono il carico, inondando di commenti di benvenuto le pagine social...di Pippo.

L'errore nel video di presentazione di Simone Inzaghi all'Al-Hilal — Tutto ha inizio nella giornata di ieri, quando l'Al-Hilal ufficializza l'acquisizione di Simone Inzaghi sulla panchina già al Mondiale per Club, prima con un importante comunicato stampa, poi con un video nel quale l'allenatore ex Inter parla in italiano, presentandosi. Ad uno sguardo più attento, salta subito all'occhio qualcosa di strano: in sottofondo una telecronaca di un gol che appartiene in realtà a Pippo Inzaghi. Ma lo scherzo del destino è ancor più aspro: non è solo il fratello sbagliato ma è anche una marcatura in Champions League, competizione che Simone ha appena perso in finale. Insomma, il danno e la beffa.

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 5, 2025

I tifosi danno il benvenuto sui social all'Inzaghi "sbagliato" — Ok, si volta pagina. Basta pensare all'errore nel video, può capitare. Continua il grande entusiasmo nell'ambiente Al-Hilal per aver strappato Inzaghi alla serie A ed anche i tifosi sono molto contenti. Eppure, subentra subito un altro problema: gli stessi supporter del club da questo pomeriggio, stanno letteralmente inondando i social di Pippo Inzaghi, dandogli il benvenuto. I commenti sono i tre i più disparati, tra l'enorme ilarità invece dei tifosi italiani che cercando di far comprendere il grossolano equivoco ai "colleghi".

Tra i più accorati si può leggere: "Benvenuto Mister Simone Inzaghi! Conosciamo la tua ambizione e la condividiamo. All'Al-Hilal vogliamo costruire una squadra di fama mondiale per conquistare l'Asia e raggiungere la Coppa del Mondo per club FIFA. Tu sei l'uomo per fare la storia. Noi crediamo in te. Costruiamo insieme una squadra senza paura e inarrestabile!". Insomma, una querelle che sembra senza fine, con la convinzione che presto comprenderanno il qui pro quo e si rivolgeranno quanto prima all'Inzaghi giusto.