Karim Benzema torna a far parlare di sé lontano dal campo pubblicando una storia su Instagram insieme a Florentino Pérez. L'attuale presidente del Real Madrid, sta vivendo un momento particolarmente delicato dopo che nelle ultime due stagioni i blancos non hanno ottenuto trofei.

L’immagine assume anche il valore di un messaggio di vicinanza, visto il clima elettorale che ha riaperto il dibattito sulla leadership societaria. Infatti nelle prossime settimane verrà deciso il destino del Real Madrid, i candidati per la presidenza sono due: Florentino Perez e Riquelme.

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MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, presente alla partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo stadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Il sostegno di Benzema per il presidente

Nella foto condivisa sul suo profilo Instagram,, lo stesso dirigente checon una delle operazioni più significative della sua presidenza. Lo scatto, risalente alla cerimonia del Pallone d’Oro 2022, arriva proprio nei giorni dell’ingresso ufficiale in campagna elettorale digiovane imprenditore spagnolo deciso a sfidare il presidente 79enne.

In questo contesto, il gesto del francese può essere interpretato come un segnale chiaro di sostegno a Pérez. Lui è stato una figura centrale nell’epoca più vincente recente del club e punto di riferimento anche per molti ex giocatori.

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Le parole di Riquelme in vista delle elezioni

Nel frattempo,, annunciando ai tifosi un progetto ambizioso che prevedealle elezioni.

Questo è stato il suo messaggio diretto per conquistare il consenso della piazza madridista: "Mi dispiace molto che il Real Madrid non mandi nessun giocatore in nazionale, e immagino che anche tutti i tifosi madridisti lo siano, ma è la conseguenza di anni di gestione non professionale. Quando le decisioni sportive vengono prese negli uffici e non da persone competenti nella gestione sportiva, queste cose finiscono per accadere. Ma potrei parlarvi di mille altre cose". Riquelme ha poi rincarato la dose, arrivando a chiedere un confronto diretto con Florentino Pérez. Al momento non ha ancora replicato alle accuse, lasciando il campo aperto a ulteriori sviluppi della sfida elettorale che potrebbe cambiare il futuro del club.

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