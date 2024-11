Karim Benzema ha espresso il suo punto di vista sulle difficoltà che sta attraversando Kylian Mbappe a Madrid.

Nelle scorse ore, è intervenuto ai microfoni di El Chiringuito la ex stella del Real Madrid Karim Benzema, ora attaccante della formazione araba dell'Al-Ittihad. Il francese ha parlato in generale del momento non proprio semplice dei Blancos, che arrivano dalla pesante sconfitta nel Clàsico e che questa sera affronteranno il Milan in Champions. Il centravanti, però, si è soffermato anche sulle difficoltà che sta attraversando Kylian Mbappé, il cui impatto con i Galacticos non è stato proprio quello che ci sarebbe aspettati.

Benezema critico su Mbappé: "Per me non è un centravanti" — “Il problema per me è che Mbappé non è un centravanti", ha esordito Benzema sul motivo del suo scarso rendimento. "Ogni volta che gioca da 9, non è nella sua dimensione, perché quella non è la sua posizione. Ma il problema è che a sinistra c’è un ragazzo che è forte quanto lui ed è qui che nasce il problema. Penso che Vinicius non possa giocare da 9 o a destra, perché in ogni partita fa la differenza a sinistra. Ancelotti ne sa molto e vedremo cosa inventerà…”.

E ancora: “Kylian non si deve arrendere, ma deve lavorare. Vinicius è il migliore al mondo in questo momento e non può essere spostato. Mbappé deve mettersi in testa che ora è un 9, deve lavorare da 9, deve pensare da 9 e dimenticare la sinistra. Magari può alternarsi con Vinicius. È sempre stato molto bravo quando era a sinistra, ma ora deve essere molto bravo anche in altre posizioni”.

Ed infine, sulle difficoltà che può presentare la piazza madrilena: “Qui c’è tanta pressione. A Madrid se non fai gol per due o tre partite, ti ammazzano. Puoi vincere il Pallone d’Oro o quello che vuoi, ma se non segni per tre partite… Mbappé deve imparare a convivere con questa pressione. Deve sbloccarsi e segnare, perché è stato comprato per quello”.