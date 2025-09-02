Bielsa ha elogiato Yamal e Messi e spiegato le differenze con Cristiano Ronaldo e Mbappè

Federico Iezzi Collaboratore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 18:11)

"Il dribbling è la cosa migliore. Se hai un giocatore come Yamal a cui non importa se davanti ha uno o dieci avversari e che li dribbla comunque, hai risolto il gioco offensivo". Queste le parole al miele di Marcelo Bielsa su Lamine Yamal, pronunciate venerdì in una lunga conferenza stampa. Quella del Ct dell'Uruguay è stata una sorta di esposizione del suo pensiero calcistico, un monologo a cuore aperto in cui ha parlato anche di Messi, Ronaldo e Mbappè.

La riflessione di Bielsa: "Yamal risolve tutto" — Bielsa ha iniziato la sua disamina con alcune considerazioni tattiche: "Gli approcci tradizionali minimizzano l'importanza della velocità, che è un fattore decisivo. Oggi giocare velocemente è importante. Ma è fondamentale anche sbilanciare la posizione dell'avversario per attaccare dato che in questo modo ci sono meno giocatori da superare prima di arrivare in porta". Da questo discorso si è collegato a Lamine Yamal: "L'alternativa a tutto questo è il dribbling, che è la cosa migliore. E se hai un giocatore come Yamal a cui passi palla e al quale non importa di quanti avversari deve saltare lui ti risolve le azioni di attacco. Rompe le analisi e gli schemi".

Le differenze fra Messi-Yamal e Ronaldo-Mbappè — Proseguendo nei suoi discorsi, Bielsa è arrivato a parlare anche di Messi, Ronaldo e Mbappè. Sui due campioni del Barcellona ha detto: "Non hanno bisogno di facilitatori o passaggi lunghi, bastano i passaggi laterali. E loro saltano chiunque. A differenza di Ronaldo e Mbappè. Quindi se hai una risorsa come loro, eviti parecchi problemi".

Infine, il tecnico dell'Uruguay, ha chiuso tornando sulla tattica, in particolare sull'importanza di muovere la palla in maniera rapida: "La palla è molto più veloce del giocatore, se gestita bene crea spazio e questo si può usare per passaggi lunghi e verticalizzazioni. Ecco perché la circolazione rapida del pallone è così importante".