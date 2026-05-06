Infantino è voluto tornare a parlare del caso prezzi per i biglietti al Mondiale. Il presidente della FIFA ha spiegato che la federazione si è allineata al mercato americano.
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La polemica per i prezzi dei biglietti non accenna a fermarsi, e Infantino torna sull'argomento. Il presidente della FIFA durante una conferenza tenutasi a Beverly Hills ha parlato dei prezzi per i biglietti per la Coppa del Mondo dando le sue giustificazioni.
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Mondiale, Infantino: "Negli USA biglietti per il college costano 300 dollari"Le polemiche circa il Mondiale americano continuano: l'opinione pubblica è indignata per i prezzi esagerati per i biglietti delle partite. Ma Gianni Infantino durante una conferenza a Beverly Hills ha deciso di tornare sull'argomento. Il presidente ha giustificato i prezzi imposti dalla FIFA paragonandoli al resto dei biglietti nel mercato americano: "Negli Stati Uniti non si può andare a vedere una partita di college, figuriamoci una partita professionistica di alto livello, per meno di 300 dollari. E stiamo parlando della Coppa del Mondo".
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La denunciaOltre alle proteste, alcune associazioni sono passate alle denunce formali per il caro prezzi. E' il caso di Euroconsumers e Football Supporters Europe. Entrambe le associazioni hanno presentato dei reclami formali alla FIFA circa i "prezzi eccessivi" e delle condizioni di acquisto "non eque". Nonostante questo la FIFA ha fatto sapere che sono state superate le 500 milioni di richieste per i biglietti, numero di gran lunga superiore rispetto alle due edizioni precedenti, che erano arrivate a toccare quota 50 milioni.
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