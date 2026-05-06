La polemica per i prezzi dei biglietti non accenna a fermarsi, e Infantino torna sull'argomento. Il presidente della FIFA durante una conferenza tenutasi a Beverly Hills ha parlato dei prezzi per i biglietti per la Coppa del Mondo dando le sue giustificazioni.

BRASILIA, BRAZIL - FEBRUARY 26: Vista del trofeo della FIFA World Cup durante il FIFA Trophy Tour al Palazzo del Planalto il 26 febbraio 2026 a Brasilia, Brasile. Il tour prevede 75 tappe in oltre 150 giorni e, dopo le soste a San Paolo e Rio de Janeiro, è arrivato al Palazzo del Planalto, dove sarà presentato anche il trofeo della Coppa del Mondo femminile 2027. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si disputerà in Canada, Mexico e United States. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

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Mondiale, Infantino: "Negli USA biglietti per il college costano 300 dollari"

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Le polemiche circa il Mondiale americano continuano:. Ma Gianni Infantino durante una conferenza a Beverly Hills ha deciso di tornare sull'argomento. Il presidente ha giustificato i prezzi imposti dalla FIFA paragonandoli al resto dei biglietti nel mercato americano: "Negli Stati Uniti non si può andare a vedere una partita di college, figuriamoci una partita professionistica di alto livello, per meno di 300 dollari. E stiamo parlando della Coppa del Mondo".Sulla piattaforma ufficiale della FIFA però, sono comparsi addirittura. Una cifra enorme, ma che rende bene l'idea di che meccanismo si sta scatenando negli USA. La legislazione americana però, permette ai tifosi di rivendere i biglietti a dei prezzi ben più alti di quelli d'acquisto, e la federazione può farci ben poco. "Questo non significa che quei biglietti costino 2 milioni e non significa che qualcuno li comprerà". Il presidente ha poi anche scherzato sull'argomento. "".

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La denuncia

Oltre alle proteste, alcune associazioni sono passate alle denunce formali per il caro prezzi. E' il caso di. Entrambe le associazioni hanno presentato dei reclami formali alla FIFA circa i "prezzi eccessivi" e delle condizioni di acquisto "non eque". Nonostante questo la FIFA ha fatto sapere che, numero di gran lunga superiore rispetto alle due edizioni precedenti, che erano arrivate a toccare quota 50 milioni.

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