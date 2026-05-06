Infantino è voluto tornare a parlare del caso prezzi per i biglietti al Mondiale. Il presidente della FIFA ha spiegato che la federazione si è allineata al mercato americano.

Francesco Di Chio
Gyokeres-Svezia

Gyokeres porta la Svezia al Mondiale e coinvolge i tifosi nell'esultanza iconica

La polemica per i prezzi dei biglietti non accenna a fermarsi, e Infantino torna sull'argomento. Il presidente della FIFA durante una conferenza tenutasi a Beverly Hills ha parlato dei prezzi per i biglietti per la Coppa del Mondo dando le sue giustificazioni.

Fifa Mondiale

President Lula Da Silva Receives FIFA Trophy Tour at Planalto Palace
BRASILIA, BRAZIL - FEBRUARY 26: Vista del trofeo della FIFA World Cup durante il FIFA Trophy Tour al Palazzo del Planalto il 26 febbraio 2026 a Brasilia, Brasile. Il tour prevede 75 tappe in oltre 150 giorni e, dopo le soste a San Paolo e Rio de Janeiro, è arrivato al Palazzo del Planalto, dove sarà presentato anche il trofeo della Coppa del Mondo femminile 2027. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si disputerà in Canada, Mexico e United States. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

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Mondiale, Infantino: "Negli USA biglietti per il college costano 300 dollari"

Le polemiche circa il Mondiale americano continuano: l'opinione pubblica è indignata per i prezzi esagerati per i biglietti delle partite. Ma Gianni Infantino durante una conferenza a Beverly Hills ha deciso di tornare sull'argomento. Il presidente ha giustificato i prezzi imposti dalla FIFA paragonandoli al resto dei biglietti nel mercato americano: "Negli Stati Uniti non si può andare a vedere una partita di college, figuriamoci una partita professionistica di alto livello, per meno di 300 dollari. E stiamo parlando della Coppa del Mondo".
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Sulla piattaforma ufficiale della FIFA però, sono comparsi addirittura 4 biglietti per la finale del Mondiale con un costo di 2 milioni di euro a biglietto. Una cifra enorme, ma che rende bene l'idea di che meccanismo si sta scatenando negli USA. La legislazione americana però, permette ai tifosi di rivendere i biglietti a dei prezzi ben più alti di quelli d'acquisto, e la federazione può farci ben poco. "Questo non significa che quei biglietti costino 2 milioni e non significa che qualcuno li comprerà". Il presidente ha poi anche scherzato sull'argomento. "E se qualcuno dovesse comprare un biglietto per la finale per 2 milioni di dollari, gli porterò personalmente un hot dog e una Coca-Cola per assicurarmi che abbia un'esperienza fantastica".

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La denuncia

Oltre alle proteste, alcune associazioni sono passate alle denunce formali per il caro prezzi. E' il caso di Euroconsumers e Football Supporters Europe. Entrambe le associazioni hanno presentato dei reclami formali alla FIFA circa i "prezzi eccessivi" e delle condizioni di acquisto "non eque". Nonostante questo la FIFA ha fatto sapere che sono state superate le 500 milioni di richieste per i biglietti, numero di gran lunga superiore rispetto alle due edizioni precedenti, che erano arrivate a toccare quota 50 milioni.

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