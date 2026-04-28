Mentre ci si avvicina ai Mondiali di questa estate la Fifa si prepara ad apportare cambiamenti nelle regole del gioco. Dopo le novità sul piano arbitrale e sull'utilizzo del VAR, è la volta dei cartellini gialli come riferiscono la BBC e The Athletic. L'idea sarebbe quella di cancellarli due volte, alla fine dei gironi e dopo i quarti di finale, in modo da limitare il numero delle squalifiche nel torneo.

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La Fifa vuole cambiare le regole sui cartellini gialli per il Mondiale

FIFA is expecting to agree to wipe all yellow cards at the end of the World Cup group stages and the quarter-finals to reduce danger of players missing knockout matches.



The new rules around suspensions for accumulated bookings at this year’s tournament in the United States,… pic.twitter.com/crMyQtKsBW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 27, 2026

In vista del Mondiale di questa estate la Fifa sta preparando nuovi cambiamenti in ambito di regolamenti. Già ce ne erano stati: riguardo alle questioni arbitrali e all'uso del VAR. Adesso, invece, l'organo di governo del calcio mondiale sta pensando di limitare il numero di squalifiche per somma di ammonizioni nell'enorme torneo a 48 squadre. Il torneo, infatti, avrà una fase in più ad eliminazione diretta, i sedicesimi di finale, e questo cambia la gestione disciplinare.

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Due amnistie per i cartellini gialli

La Fifa, infatti, sta pensando a introdurre una seconda amnistia che cancelli i gialli presi dai calciatori: in due momenti distinti verranno cancellati tutti i cartellini gialli. Questa è una norma già esistente nel regolamento attuale; nel senso che è prevista una sola amnistia: dopo i quarti di finale. Volendo, però, limitare il numero delle squalifiche, l'idea è quella di introdurne una seconda dopo la fine della fase a gironi.

La ragione di questa innovazione è legata all'ampliamento del format da 32 a 48 squadre. Ci sono più gare, più turni e quindi aumentano anche le possibilità di arrivare a delle partite importanti e decisive condizionati dalle ammonizioni precedenti. Secondo la Fifa, la soluzione delle due amnistie è migliore e più equilibrata rispetto a quella di aumentare da due a tre il numero di gialli necessari per una squalifica. Si tratta, in parole povere, di una misura pensata per tutelare lo spettacolo con l'obiettivo di evitare che giocatori di un certo peso saltino partite come le semifinali o che siano condizionati a causa di un giallo.

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