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Mondiale 2026, Fox Sports offre un lavoro

Tra circa un mese avrà inizio il torneo più importante al mondo a livello calcistico, vale a dire il Mondiale 2026. La massima competizione intercontinentale, infatti, avrà inizio nel mese di giugno e si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. L'atto conclusivo del torneo avrà luogo il 19 luglio presso il MetLife Stadium che si trova negli States. Purtroppo, tra le 48 Nazionali che parteciperanno non ci sarà l'Italia, ma intanto Fox Sports ha deciso di aprire, sulla piattaforma Indeed, una posizione lavorativa che sarebbe il sogno di tutti gli appassionati di calcio. L'emittente televisiva, infatti, sta cercando un Chief World Cup Watcher.

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