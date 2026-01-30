Non c'è pace per il Blackburn Rovers , vittima dell'attacco di Macron questa volta. Mentre la squadra lotta sul campo in Championship , una nuova grana giudiziaria rischia di destabilizzare le casse del club. Lo storico marchio italiano di abbigliamento sportivo Macron ha infatti avviato un’azione legale presso l'Alta Corte contro la società inglese, chiedendo un risarcimento danni che si aggira intorno ai 5,5 milioni di sterline (oltre 6,5 milioni di euro). E' importante sottolineare che al momento Macron è il fornitore ufficiale di divise e merchandising del Blackburn Rovers.

Macron, che è stato partner tecnico dei Rovers per diversi anni a partire dal 2016, sostiene che il club abbia interrotto illegittimamente l'accordo per passare a un nuovo fornitore (il marchio Castore, subentrato nella stagione 2021/22), ignorando i diritti contrattuali che avrebbero garantito all'azienda bolognese la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta concorrente ("Right of First Refusal"). La richiesta di risarcimento è imponente e si basa non solo sul mancato guadagno derivante dalla vendita del merchandising, ma anche sul danno d'immagine subito. Macron sostiene di aver investito pesantemente nella partnership, aspettandosi che l'accordo venisse onorato fino alla sua naturale o legittima conclusione.