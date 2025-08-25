Il periodo nero vissuto dagli Xeneizes sembra ormai alle spalle: fondamentale la vittoria contro il Banfield. Tra i protagonisti anche il Matador, che sta attraversando una stagione tutt'altro che semplice

Alessandro Savoldi 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 12:08)

A distanza di più di quattro mesi dall'ultima volta il Boca Juniors torna a vincere due partite di fila. Il successo interno contro il Banfield è il secondo consecutivo dopo la vittoria sul campo dell'Indipendiente Rivadavia. A segno anche Edinson Cavani.

La vittoria del Boca Juniors e il ritorno al gol di Cavani — Il Boca Juniors vince e convince davanti al suo pubblico, alla Bombonera. Una partita dominata, con il 2-0 che va stretto agli uomini di Miguel Angel Russo. Dopo lo 0-0 a fine primo tempo, a decidere la partita sono stati i due attaccanti, Miguel Merentiel e Edinson Cavani. Si tratta di un successo importante per gli Xeneizes, che battendo il Banfield trovano continuità di rendimento dopo alcuni mesi difficilissimi.

Nel campionato di Apertura, il Boca era arrivato ai playoff. Tuttavia, dal 27 aprile, data della sconfitta al Monumental nel Superclassico contro il River Plate, i gialloblù non avevano vinto nessuna partita nei 90 minuti. In questo periodo è arrivato un solo successo, ai rigori, contro il Lanùs. Poi l'eliminazione dai playoff per mano dell'Independiente, l'esperienza fallimentare al Mondiale per club e il terribile avvio nel campionato di Clausura.

Edison Cavani e il sorriso ritrovato con i complimenti di Riquelme — La vittoria contro il Banfield consegna comunque al Boca Juniors un momentaneo posto tra le prime quattro del proprio girone di campionato, che vorrebbe dire, a fine stagione, qualificazione alla prossima Copa Libertadores. Chi, tra tutti, ha sofferto parecchio in questo periodo è Edinson Cavani. L'ex Napoli e Palermo ha decisamente deluso in questo 2025, dopo i 20 gol del precedente anno solare. Il Matador ha segnato solo quattro volte, di cui tre in campionato: l'ultimo gol risaliva al 16 marzo.

Un gol che sa di liberazione, con il presidente Riquelme che ha subito voluto parlare con il giocatore: "Ho ricevuto una chiamata da Román (Riquelme, presidente del Boca, ndr)al triplice fischio - spiega Cavani - che era felice per la vittoria, per me visto il gol, e perché stiamo iniziando a fare le cose che prepariamo, a trovare quell'identità che questa squadra deve avere". Cavani ha proseguito: "Riquelme mi ha trasmesso la sua gioia, e io ho trasmesso la mia a lui. Ora è il momento di riposare nel giorno libero di domani e tornare ad allenarci al massimo poi, per preparare la prossima partita di questo fine settimana".