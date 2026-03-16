La squadra di Buenos Aires è sempre più vicina a realizzare il suo nuovo progetto: dopo i primi ok dalle varie istituzioni, il club attende l'autorizzazione finale per dare ufficialmente il via libera ai lavori.

Vincenzo Di Chio 16 marzo - 18:22

Il progetto di ampliamento de "La Bombonera", lo stadio simobolo del Boca Juniors, entra finalmente nella fase decisiva. Inaugurata nel 1940, la Bombonera è famosa per la sua forma unica a ferro di cavallo e per l'atmosfera incredibile creata dai tifosi durante le partite casalinghe. Attualmente ha una capienza di circa 54.000 spettatori, distrubuite su tre gradinate principali.

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L'approvazione preliminare da parte della Ferrosur Roca — Dopo le dichiarazioni ufficiali di Juan Roman Riquelme, presidente e icona del club, il sogno di vedere lo stadio crescere sembra molto più vicino alla realtà. Tra conferme da parte delle autorità ferroviarie (Ferrosur Roca) e l'attesa del via libera del CNRT (l'ente che si occupa di controllare il sistema trasporti), il Club ha voluto condividere con i tifosi alcuni aspetti chiave sullo stato dei lavori.

Secondo quanto riportato dalla dirigenza, l'azienda Ferrosur Roca, ha dato esito positivo al progetto preliminare presentanto dal Club. L'idea del Boca prevede la costruzione di 4 torri con 18 ascensori e ampie scale, pensate per facilitare l'ingresso e l'uscita dei tifosi dai settori superiori, e dalla nuova quarta gradinata che si affaccia su Calle Irala. Queste torri saranno posizionate dietro i binari e collegate da un ponte pedonale, in modo da creare una sorta di "tunnel" per i treni che continueranno a transitare sotto lo stadio, tutto nella massima sicurezza.

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Le parole di Riquelme: "Un sogno che si avvera" — Durante l'intervista rilasciata al canale youtube del Club, l'ex centrocampista argentino, ha aggiornato i tifosi sullo stato del progetto, spiegando che si attende solo il passaggio finale della CNRT: "Ci manca un ultimo passaggio con la CNRT, che crediamo andrà a buon fine. Per la prima volta sento che possiamo ingrandire la nostra casa. Sembrerà uno Stadio eropeo, come è giusto che sia. Non credo che ci sarà l'investimento di persone esterne, cercheremo sempre con amore, dedizione, sacrificio, di ingrandire la nostra casa grazie a ciò che abbiamo realizzato sempre tutti insieme. Il nostro nome non cambierà mai, La Bombonera sarà sempre casa nostra".

Visibilmente emozionato, Riquelme ha voluto ribadire la loro forte volontà di ampliare la loro struttura per rendere la partita casalinga ancora più spettacolare ribadendo come "il cuore del Club non può muoversi da casa".

Il sostegno dei soci del Boca Juniors e l'attesa del via libera — Attraverso una lettera ufficiale ai soci il club ha voluto sottolineare il sostegno all'iniziativa e il percorso che resta da compiere: dopo l'ok di Ferrosus Roca, il progetto dovrà ricevere il nulla osta della CNRT e passare poi alla Legislatura di Buenos Aires. La dirigenza ha voluto sottolineare che il percorso richiede tempo e diversi passaggi burocratici, ma l'obiettivo resta quello di continuare a lavorare con determinazione per migliorare lo Stadio e offrire ai propri sostenitori una struttura più moderna e funzionale. Proprio per questo motivo, il messaggio ai soci si conclude con una frase carica di entusiasmo: "Continueremo a lavorare duramente per coronare il nostro sogno".

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