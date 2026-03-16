Dopo vari tentativi di rinviare il match, visti i fatti che coinvolgono il medio oriente, si è giunti alla conclusione di cancellare l'incontro: le due federazioni pubblicano un comunicato

Francesco Di Chio 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 11:24)

La Finalissima tra i vincitori dell'Europeo e quelli della Copa America, Spagna e Argentina, non verrà giocata. Quella che sembrava essere una sospensione data la situazione geo-politica in medio oriente è diventata una cancellazione, vista l'impossibilità a trovare una soluzione alternativa. AFA e Conmebol hanno rilasciato due comunicati per protestare contro questa decisione presa dalla UEFA.

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La Finalissima cancellata — Vista la situazione politica in medio oriente, la Finalissima tra Spagna e Argentina aveva bisogno di un nuovo luogo dove disputarsi. La prima proposta fatta alle due nazionali è stata disputare la partita a Madrid. Ovviamente l'AFA ha fatto sapere in un comunicato che questa ipotesi era stata scartata poiché Madrid non avrebbe garantito la neutralità dell'incontro.

Secondo la versione dell'UEFA, alle due nazionali sarebbe stato proposto di giocare la sfida in due incontri: uno nella capitale spagnola il 27 Marzo e uno a Buenos Aires in una finestra prima di Euro 2028 e di Copa America 2028. La proposta sarebbe stata rifiutata e la UEFA avrebbe proposto l'Italia come scelta neutra. Scelta su cui però, secondo il comunicato dell'AFA, la UEFA avrebbe ritrattato poiché il giorno scelto, il 31 Marzo (a soli 4 giorni dalla data scelta all'inizio), non era una data fattibile.

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Il comunicato di AFA e Conmebol — I due organi hanno rilasciato un comunicato - quasi simultaneo - per lamentare la cancellazione della partita tra le due selezioni. Le due federazioni hanno voluto sottolineare che "la volontà di disputare la Finalissima in campo neutro e di aver accettato la sede proposta dopo una lunga insistenza da parte della UEFA per giocare a Madrid". Ma non è stato possibile raggiungere un accordo: "Sfortunatamente, non è stato possibile raggiungere un accordo finale per la realizzazione della partita, poiché non è stata accettata l’alternativa di data richiesta dato il poco tempo disponibile".

Dopo la cancellazione definitiva del match, le parole delle federazioni. "CONMEBOL e AFA si rammaricano profondamente che, nonostante gli sforzi compiuti e la volontà manifestata di disputare questa partita in campo neutro fin dal primo momento, non sia stato possibile". E poi hanno concluso: "Da parte di CONMEBOL e AFA non resta che ringraziare il Qatar per la consueta buona predisposizione e la UEFA e la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) per gli sforzi fatti per portare a termine questa partita così importante". Non sembrano esserci aperture per un ripensamento, quindi niente Messi contro Lamine Yamal, almeno fino al Mondiale.