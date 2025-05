Secondo l'esperto Armas, la soluzione giusta per la panchina è scritta nelle stelle

Dopo un avvio di stagione altalenante con diversi passi falsi, il Boca Juniorsha esonerato Fernando Gago. Il Pintita ha pagato caro la sconfitta nel Superclassico contro il River Plate, oltreché la delusione, mai smaltita realmente, dell’eliminazione ai preliminari di Copa Libertadores. Nonostante queste macchie il Boca si trova attualmente primo nel girone A dell’Apertura, con 32 punti in 15 partite. Un bottino notevole, che però non è bastato al tecnico argentino per salvare la propria panchina. Si è aperta dunque la caccia al nuovo allenatore, con diversi nomi tra cui Martino, Bianchi, Gonzalez e Quinteros tra i candidati.

L'astrologo Giulio Armas e il nuovo allenatore del Boca Juniors — In Argentina però, come spesso succede, il calcio è qualcosa che va oltre il razionale. Per questo motivo l’astrologo Giulio Armas, parlando a Diario Olé, ha espresso il suo parere su come dovrebbe muoversi il Boca Juniors. Secondo Armas, già consulente del club in passato, sarebbe opportuno “sfruttare le energie del quinto mese dell’anno”, ovvero maggio. Ecco cosa ha detto: “Ora abbiamo bisogno di un allenatore. L'importante è che firmi a maggio, che sia Bianchi, Milito, Quinteros".

“Lo dico perché il Boca ha la luna nella costellazione del Toro e maggio energeticamente è Toro. Si tratta dell'unica cosa che chiedo, che sia in maggio, sarebbe spettacolare se fosse dall'1 al 15, perché abbiamo tutto il potere astrale in Toro. Sto facendo un bellissimo rituale perché diano saggezza a Riquelme e al Consiglio, affinché scelgano bene e prendano una decisione saggia". In passato, Armas aveva predetto con precisione quanto sarebbe avvenuto nel Superclassico del Mas Monumental: forse, questa volta, gli Xeneizes ascolteranno le stelle.