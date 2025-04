La decisione sarebbe arrivata dopo una serie di risultati deludenti, culminati con la cocente sconfitta contro i rivali

Federico Grimaldi 29 aprile 2025 (modifica il 29 aprile 2025 | 16:42)

Dopo la pesante sconfitta nel Superclasico contro il River Plate, il Boca Juniors ha deciso di esonerare l'allenatore Fernando Gago. Il ko per 2-1 contro i rivali storici ha segnato un punto di non ritorno per il club, che ha scelto di interrompere il suo percorso con l'ex calciatore della Roma e della nazionale argentina. La decisione arriva in un momento delicato per la squadra, che non riesce a trovare continuità nei risultati e si trova ora ad affrontare una crisi che potrebbe compromettere la stagione.

blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">

Fernando Gago no es más el entrenador de Boca. pic.twitter.com/UMOQ4kwchO

— Gastón Edul (@gastonedul) April 29, 2025

Boca Juniors, esonerato Gago: ecco il sostituto — La sconfitta nel Superclasico contro il River Plate, un ko pesante per 2-1, si è rivelata fatale per Fernando Gago. L’allenatore è stato esonerato dal Boca Juniors. La decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti che hanno minato la sua permanenza sulla panchina degli Xeneizes. La notizia, riportata da 'TyC Sports', segna la fine di un ciclo difficile per Gago, che non è riuscito a guidare il club verso la stabilità e i successi sperati.

Secondo quanto rivelato dal 'Diario Ole', sarà Mariano Herron a prendere temporaneamente le redini della squadra nel prossimo fine settimana. La missione per lui sarà quella di dare una scossa al gruppo in un momento cruciale della stagione. Tuttavia, il futuro della panchina sembra già tracciato, con Gustavo Quinteros, attualmente senza panchina, grande favorito per rilevare Gago e portare una nuova visione al Boca.