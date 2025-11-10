Una delle rivalità più sentite ed importanti del calcio è quella tra il Boca Juniors ed il River Plate . Ieri sera, le due squadre si sono affrontate in occasione della 15esima giornata della fase Clausura del campionato argentino. Nel Superclasico disputato nella meravigliosa cornice della Bombonera, la squadra di casa ha vinto 2-0 grazie ai gol di Exequiel Zeballos e Miguel Merentiel . Grazie a questa vittoria, importante ai fini della classifica del campionato, i gialloblù tornano al successo contro gli acerrimi rivali tra le mura amiche a tre anni di distanza dall'ultima volta.

All'inizio dello scorso mese, il Boca ha perso l'allenatore Miguel Angel Russo a causa di alcune complicazioni delle sue condizioni di salute. Adesso, al posto del compianto tecnico c'è Claudio Ubeda , il quale ha già guidato la squadra nei periodi in cui Russo ha passato fuori dal rettangolo verde. In questo momento, la compagine di Buenos Aires occupa la prima posizione del Gruppo A del campionato argentino con 26 punti totalizzati. Nella classifica generale di quest'anno, invece, si trova al secondo posto con 59 punti, sette in meno del Rosario Central di Angel Di Maria . Nella giornata di ieri, gli Xeneizes hanno ospitato alla Bombonera i grandi rivali del River Plate nel Superclasico, uno dei derby calcistici più sentiti a livello mondiale nonché il più importante in Argentina.

Sotto gli occhi della popstar di fama mondiale Dua Lipa, che nei giorni scorsi ha tenuto due concerti allo Stadio Monumental del River, le due compagini hanni dato vita ad una gara abbastanza equilibrata. Entrambe hanno avuto diverse occasioni ma, alla fine, l'ha spuntata il Boca Juniors, che ha vinto 2-0 grazie alle reti di Zeballos e Merentiel. Il primo ha sbloccato il big match nei minuti di recupero della prima frazione di gioco. Il secondo, invece, ha segnato la rete del raddoppio al minuto 47, quindi due minuti dopo l'inizio della ripresa. Grazie a questo successo, il Boca ha staccato il pass per la prossima Copa Libertadores. Per di più, è tornato a vincere un match casalingo contro i Millonarios dopo tre anni. In quel match, disputato l'11 settembre 2022, i gialloblù hanno vinto 1-0 grazie al gol di Dario Benedetto. L'ultimo Superclasico vinto dal Boca 2-0 in casa, invece, risale al 3 maggio 2015, quando l'hanno deciso Cristian Pavon e Pablo Perez.