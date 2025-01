L'ex calciatore di Juventus e Roma e presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, attualmente vicepresidente della Uefa, ha detto la sua sul dualismo tra Peña e Szczęsny al Barcellona

Wojciech Szczesny sembra aver scavalcato Iñaki Peña nelle gerarchie tra i pali del Barcellona. L'allenatore della formazione blaugrana, Hans-Dieter Flick, nelle ultime sei partite in tutte le competizioni ha scelto di far partire titolare in cinque occasioni il 34enne ex Arsenal, Roma e Juventus.

Szczesny ha dunque collezionato una presenza in Liga, una in Champions League, una in Copa del Rey e due in Supercoppa di Spagna. Non si è fatto mancare proprio nulla il portiere polacco del Barcellona nelle ultime partite. Autentica saracinesca nella vittoria per 2-0 contro l'Athletic Club in trasferta a Bilbao in campionato (5 parate, di cui una da dentro l'area). Sfortunato protagonista nella finale vinta di Supercoppa nel Clásico contro il Real Madrid (5-2 per i blaugrana). L'ex bianconero è stato espulso dal direttore di gara, Jesus Gil Manzano, per fallo da ultimo uomo dopo appena 10 minuti dall'inizio della ripresa.

Nell'ultima larghissima vittoria per 7-1 contro il Valencia in Liga, Szczesny non ha corso particolari pericoli, a parte l'unico gol degli avversari siglato da Hugo Duro. Ma prima, in Champions League nella rocambolesca vittoria in rimonta per 5-4 contro il Benfica, l'ex Juve ha vissuto un serata non particolarmente tranquilla. Non a caso, l'ex calciatore ed ex presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, attuale vicepresidente della Uefa, è tornato a parlare di alcuni episodi della partita al canale YouTube di Goal.pl.

La riflessione di Boniek — Alcune prestazioni di Szczesny a difesa della porta del Barcellona non hanno poi convinto più di tanto. Almeno questo è il pensiero generale di diversi tifosi e addetti ai lavori. Non sono passati inosservati, infatti, gli errori marchiani commessi durante il match contro il Benfica al Da Luz in Champions League. Fortuna che poi il Barcellona abbia vinto in rimonta una partita pazza al 96', ma i dubbi sul rendimento del portiere polacco permangono.

Lo stesso Boniek ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale dell'ex portiere di Arsenal, Roma e Juventus: "Szczęsny era praticamente un ex giocatore da mesi. Recuperare ritmo, tempi di reazione e concentrazione dopo una pausa così lunga è davvero complicato. Secondo me ha sbagliato quando ha detto che si sarebbe ritirato perché per me può tranquillamente giocare a calcio fino a 39 anni".

Boniek ha poi aggiunto un'altra sua riflessione parlando del dualismo tra Iñaki Peña e Szczęsny: "Andiamo ad analizzare la partita in cui il Barcellona ha battuto il Benfica 5-4. Se Iñaki Peña fosse stato in porta e avesse commesso gli stessi errori di Szczęsny, in Polonia sarebbe stato bruciato al rogo. Invece abbiamo detto che Szczęsny ha salvato il risultato perché è uscito vincitore da quel duello con Di María".